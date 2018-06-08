Фото: Ильшат Ахметов Мисс Эко Башкортостан-2018 стала студентка медицинского университета Фото: Ильшат Ахметов

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В республике выбрали «Мисс Эко Башкортостан-2018». Высокого титула удостоена студентка Башкирского государственного медицинского университета Газиза Атанова.

Это первый опыт участия 20-летней красавицы в конкурсе красоты.

«Мне захотелось открыть для себя что-то новое, ведь ранее я никогда не занималась моделингом. Была очень рада, когда успешно прошла кастинг, — рассказала в беседе с журналистом агентства «Башинформ» третьекурсница БГМУ. — В ходе самого конкурса нужно было представить свою визитку, ответить на вопросы, связанные с экологической тематикой, а также продефилировать в самодельных костюмах из экоматериалов и в вечерних платьях».

Газиза призналась, что самым интересным для нее было творческое задание, где каждая участница самостоятельно делала себе костюм из подручных материалов. Ее наряд был изготовлен из фольги и газетной бумаги.

Обладательница звания «Мисс Эко Башкортостан-2018» говорит, что очень благодарна родителям, близким, друзьям, а также директору модельного агентства «Мисс Башкортостан» Луизе Закирьяновой за поддержку и помощь во время подготовки к конкурсу. В следующем году Газизе предстоит представить Башкортостан в престижном международном конкурсе «Мисс Эко Интернешнл-2019».

Красавица родом из Хайбулинского района, помимо учебы в БГМУ, она активно занимается волонтерской деятельностью.