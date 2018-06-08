Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.81 ↓

EUR 73.06 ↓

8 июня Пятница

Уфа   °

Мисс Эко Башкортостан-2018 стала студентка медицинского университета

ОБЩЕСТВО

Фото: Ильшат Ахметов

Мисс Эко Башкортостан-2018 стала студентка медицинского университета Фото: Ильшат Ахметов

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В республике выбрали «Мисс Эко Башкортостан-2018». Высокого титула удостоена студентка Башкирского государственного медицинского университета Газиза Атанова.

Это первый опыт участия 20-летней красавицы в конкурсе красоты.

«Мне захотелось открыть для себя что-то новое, ведь ранее я никогда не занималась моделингом. Была очень рада, когда успешно прошла кастинг, — рассказала в беседе с журналистом агентства «Башинформ» третьекурсница БГМУ. — В ходе самого конкурса нужно было представить свою визитку, ответить на вопросы, связанные с экологической тематикой, а также продефилировать в самодельных костюмах из экоматериалов и в вечерних платьях».

Газиза призналась, что самым интересным для нее было творческое задание, где каждая участница самостоятельно делала себе костюм из подручных материалов. Ее наряд был изготовлен из фольги и газетной бумаги.

Обладательница звания «Мисс Эко Башкортостан-2018» говорит, что очень благодарна родителям, близким, друзьям, а также директору модельного агентства «Мисс Башкортостан» Луизе Закирьяновой за поддержку и помощь во время подготовки к конкурсу. В следующем году Газизе предстоит представить Башкортостан в престижном международном конкурсе «Мисс Эко Интернешнл-2019».

Красавица родом из Хайбулинского района, помимо учебы в БГМУ, она активно занимается волонтерской деятельностью.

  

Теги: конкурс красоты
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии ветерана Великой Отечественной войны вместе с дочерью выселяют из квартиры
Верховный суд Башкортостана отказал жительнице Стерлитамака в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив ветерана Великой Отечественной без крыши над
В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках
В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Глав
Уфимка отравилась в популярном ресторане
Уфимка попала в инфекционную больницу с диагнозом «острое отравление», отведав сырную лепешку в известном ресторане. Сотрудники заведения начали свою, в
Тепло в Башкирии не задержится: синоптики прогнозируют похолодание
В Башкирии в ближайшие дни температура воздуха понизится до значений ниже нормы. Смена воздушных масс будет сопровождаться грозовыми дождями, местами с г
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть