Фото: abzak.ru Башкирия в федеральных СМИ: самый дешёвый бензин, как в Эстонии поздравили Семака, похоронный бизнес возьмут под контроль Фото: abzak.ru

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Самый дешёвый бензин в Приволжском федеральном округе зафиксирован в «нефтяных» Башкирии и Татарии. А самый дорогой — в Чувашии. По словам Путина, рост цен на топливо является результатом «неправильного регулирования в сфере энергоресурсов».

Где самый дешёвый бензин. Из всех регионов Приволжского федерального округа на начало июня 2018 года самый дорогой бензин был в Чувашии — 44,04 рубля за литр, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата. Далее идут Пермский край — 43,87 рубля, Кировская область — 43,68 рубля. Отмечается, что «нефтяные» Татария совместно с Башкирией демонстрировали самые низкие цены — 41,97 и 41,59 рубля за литр соответственно». При этом самое дорогое дизельное топливо на начало июня фиксировалось органами статистики в Оренбургской области — 45,21 рубля за литр, а дешевле всего оно было в Саратовской и Самарской областях — 42,9 и 42,95 рубля, говорится в исследовании.

7 июня во время «прямой линии» президент Владимир Путин, отвечая на видеовопрос о росте цен на топливо, сообщил, что «это результат неправильного регулирования в сфере энергоресурсов» и что правительство России приняло меры, чтобы решить эту проблему.

600 тысяч за восьмого. «В Башкирии семьям, имеющим восемь несовершеннолетних детей, предоставят единовременную выплату в 600 тысяч рублей из регионального бюджета. Такое решение приняли власти, чтобы помочь как можно большему числу многодетных семей», — пишет «Российская газета».

«Мы последовательно стараемся расширить количество семей, которые могут получить из бюджета республики единовременную денежную выплату в размере 600 тысяч рублей. Как правило, на эти деньги они приобретают семейный автомобиль или микроавтобус, потому что мобильность для таких семей очень важна. Поскольку у Башкортостана, одного из ведущих промышленных регионов России, в бюджете достаточно средств, чтобы взять на себя дополнительные обязательства, мы решили на этот раз распространить льготу на семьи, имеющие восемь детей», — прокомментировал глава региона Рустэм Хамитов.

В издании пояснили, что в 2014 году власти вносили изменения в порядок предоставления данной выплаты. Тогда список льготников, имеющих право на 600 тысяч рублей, дополнили семьями с девятью детьми. Раньше ею могли воспользоваться лишь семьи с десятью детьми, добавили в газете.

Вместо черноморских курортов. Сервис Tvil.ru проанализировал брони жилья туристами на время июньских праздников и определил десять самых популярных направлений. В топ-10 вошли два курорта Башкирии, информирует РИА Новости. «Первое место рейтинга занял город-курорт Ейск на побережье Азовского моря в Краснодарском крае, второе — Кисловодск в Ставрополье, третье — Соль-Илецк в Оренбургской области. Замыкают пятерку Якты-Куль (Банное) в Башкирии и Яровое в Алтайском крае. Также в список вошли Ессентуки и Пятигорск (Ставрополье), Белокуриха (Алтайский край), Абзаково (Башкирия) и город-курорт Зеленоградск на побережье Балтийского моря в Калининградской области», — говорится сообщении.

Башкирию готовят к самообложению, информирует «Коммерсантъ» и уточняет, что «Курултай узаконивает практику сбора денег с населения на решение местных проблем». Сообщается, что «депутаты комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Курултая Башкирии одобрили к принятию в первом чтении проект поправок в региональный закон о местном самоуправлении. В него предлагается добавить статью «Средства самообложения граждан» — разовых платежей, собираемых с населения на решение «конкретных вопросов местного значения». Вопрос о самообложении и дальнейшем сборе средств на решение таких проблем будет выноситься на местный референдум или сход граждан, а сумма разового платежа устанавливаться равной для всех жителей муниципального образования.

Как пояснил председатель комитета, инициировавшего внесение поправок в закон, Румиль Азнабаев, «с одной стороны, депутаты тем самым приводят региональный закон в соответствие с федеральным. С другой стороны, отметил депутат, «такое, что люди сами решали, вкладывались, было и раньше, а сейчас мы просто регламентируем этот процесс». Принятие такого закона должно стать «шагом по пути к гражданскому обществу». Еще одну пользу от самообложения видят в том, что граждане смогут «не ждать, когда государство решит мелкие для страны, но существенные для села вопросы, а смогут решать их сами».

Отмечается также, что штрафовать граждан за отказ участвовать в самообложении не планируется. «У нас инициатива исключительно добровольная», — сказал Азнабаев.

В издании напомнили, что в Татарстане такой порядок сбора средств с граждан действует с 2013 года.

Похоронный бизнес под контролем. Как сообщает «Парламентская газета», похоронный бизнес возьмут под муниципальный контроль. Эта мера, рассчитывают в Госдуме, позволит навести порядок в отрасли и снизить цены на ритуальные услуги. До конца весенней сессии парламентарии планируют рассмотреть поправки в закон, которые существенно расширяют полномочия местных властей, рассказали в издании.

«Сегодня похоронный бизнес — один из самых непрозрачных рынков. Из-за отсутствия чётких норм о контроле служб, оказывающих ритуальные услуги, частные компании опротестовывают предписания надзорных органов и ФАС. Влиять на ценообразование государство тоже не может», — говорит глава комитета Госдумы Алексей Диденко. По его мнению, принятый в 1996 году закон «О погребении и похоронном деле» устарел. Чтобы навести порядок на рынке ритуальных услуг, необходимо или основательно его переработать, или написать новый закон. Над новой редакцией основного закона отрасли работают в Минстрое. Отмечается, что «законодатели Курултая Республики Башкортостан и заместитель председателя главы Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев предложили поправку, которая регулирует самый болезненный вопрос в похоронном бизнесе — разграничение прав частных и публичных интересов в этой сфере». Инициатива расширяет полномочия муниципалитетов. Если раньше они могли контролировать только работу ГУПов, оказывающих ритуальные услуги, то законопроект даёт им право также регулировать деятельность частных похоронных фирм. Авторы законопроекта рассчитывают, что следствием принятия документа станет снижение стоимости на похоронные услуги.

Как в Эстонии поздравили Семака. Болельщики «Зенита» из Эстонии необычным способом поздравили бывшего наставника «Уфы» Сергея Семака с назначением на пост главного тренера команды из Санкт-Петербурга. Как сообщает портал «Реальное время», «Фанаты на 20 минут разместили на рекламных мониторах по всей стране баннер, приуроченный к назначению Семака. Были задействованы мониторы в Таллине, Маарду, Тарту, Пайде и Нарве».

Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов обещал назвать имя нового главного тренера команды в течение десяти дней, заметив, что это будет отечественный специалист, напомнили на сайте.

Гонки вокруг бочек на лошадях. Команда из Башкортостана примет участие в первой специальной спартакиаде по конному спорту в Приангарье. Как пишут «Известия», всероссийская спартакиада по конному спорту среди инвалидов впервые пройдет в Иркутской области. На турнире с 18 по 23 июня отберут кандидатов в сборную команду России на Всемирные летние специальные Олимпийские игры. Заявки на турнир подали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Бурятия и Башкортостан, Иркутской, Новосибирской и Владимирской областей, Красноярского края, говорится в издании. Сообщается, что соревнования проведут по нескольким дисциплинам конного спорта — выездке, английской езде, рабочей тропе, гонки вокруг шестов и гонки вокруг бочек.