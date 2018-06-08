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8 июня Пятница

Уфа   °

В выходные в Башкирии ожидается очередная волна холода

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии, несмотря на календарное лето, ожидается очередная волна холода. В ближайшие дни температурный режим окажется ниже климатической нормы. Синоптики объясняют погодные аномалии атакой холодного атмосферного фронта, он будет сопровождаться дождями, ветром и вторжением полярного воздуха.

Завтра, 9 июня, прогнозируется облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, в отдельных районах грозы, град. По юго-востоку осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 5-10, днем 13-18, по юго-востоку до 23 градусов.

10 июня и в последующие дни характер погоды сохранится, будет облачно, с прояснениями, в отдельных районах грозы, град, порывы сильного ветра. Ночью температура воздуха опустится до +2,+5 градусов, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2. В дневные часы по прогнозам 12-17 градусов, по юго-востоку температура воздуха поднимется до 22 градусов.

Теги: погода, Башгидромет
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