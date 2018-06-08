УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии акция «Открытый диалог» прошла в 60-ти управляющих компаниях, участие приняли порядка 250 граждан. Вице-премьер Николай Хорошилов и председатель Госкомжилстройнадзора РБ Ильдар Шафиков посетили несколько управляющих компаний столицы республики.

В ОАО «УЖХ Советского района ГО г. Уфа», а также АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфа» самыми активными посетителями стали председатели советов многоквартирных домов, на плечи которых возложено решение основных вопросов, связанных с управлением дома.

В этот день от граждан прозвучали вопросы по актам выполненных работ, оплате за услугу «отопление», тарифам на содержание и ремонт жилых помещений, благоустройству придомовых территорий, участию в программе по энергосбережению, сдачи в эксплуатацию многоквартирного дома (из категории так называемых «обманутых дольщиков»), проведению капитального ремонта, а также были озвучены вопросы, касающиеся содержания управляющими компаниями многоквартирных домов с нарушениями, противоречащими правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. Определенная часть вопросов требовала разъяснений и носила информационный характер.

По словам Николая Хорошилова, такие встречи должны проходить регулярно. Это должны быть не только ежеквартальные акции, но и ежедневная работа. И подтверждение тому — большое количество обращений от населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

«Согласитесь, если собственник помещения пишет письмо на имя президента страны по вопросу неисправного почтового ящика или упавшего на территории двора дерева — так быть не должно. Все вопросы должны решаться на местах в оперативном порядке. Необходимо искать более современные способы коммуникации. Посылом к действию следует считать подписанный Владимиром Путиным Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», целями которого является осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, в том числе, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания», — подчеркнул вице-премьер.

По результатам проведенной встречи все участвующие в акции управляющие компании представят в Госкомжилстройнадзор планы мероприятий по решению вопросов, они будут приняты на контроль, сообщили в надзорном органе.