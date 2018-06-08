Фото: яндекс.карты В Уфе на торги выставят необычный лот компании-должника с начальной ценой в 17 млн рублей Фото: яндекс.карты

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 29 июня в 09.30 пройдут торги по реализации арестованного имущества должников. В числе прочих объектов, в счет погашения многомиллионной задолженности по зарплате, с молотка уйдет производственная база строительно-ремонтной организации, сообщили в пресс-службе судебных приставов Башкортостана.

В Нефтекамском межрайонном отделе судебных приставов на исполнении находятся 375 документов на общую сумму более 37 миллионов рублей задолженности по зарплате. Речь идет о строительно-ремонтной организации ОАО «Интеграл», в отношении которой введена процедура внешнего управления.

«Непродуманный бизнес-план принес компании убытки. Организация не только остановила свою деятельность, но и накопила долги по заработной плате. Судебные приставы добились погашения задолженности по зарплате на сумму более 15 млн рублей, но этих действий оказалось недостаточно для покрытия долга в полном объеме. Тогда судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество предприятия — производственную базу, находящуюся на ул. Силикатной в Уфе», — сообщили в ведомстве.

Аукцион пройдет по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 99/3, офис №6, на втором этаже в актовом зале. Начальная цена лота — 17 млн 531 тысяч рублей. Сумма задатка 8 млн 765 тысяч 500 рублей.

Продажа этого имущества позволит погасить оставшуюся задолженность по зарплате работников, обратившихся в суд за истребованием долга.

Участниками торгов могут стать все желающие, для этого необходимо подать заявку и оплатить задаток. Подведение результатов аукциона состоится в день проведения торгов в 17.00. С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov.

Участники аукциона могут напрямую связаться со специализированной торгующей организацией — ООО «Инвест Групп» — расположенной по адресу г. Уфа, ул. Кирова, 99/3, второй этаж, офис 6, либо позвонить по телефону: 286-51-93.

Если не удалось связаться с данной компанией по указанному телефону, необходимо обращаться в отдел реализации арестованного, конфискованного и иного имущества Территориального управления Росимущества по Республике Башкортостан по телефону: (347) 250-36-27.