Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.81 ↓

EUR 73.06 ↓

8 июня Пятница

Уфа   °

В Уфе на торги выставят необычный лот компании-должника с начальной ценой в 17 млн рублей

ОБЩЕСТВО

Фото: яндекс.карты

В Уфе на торги выставят необычный лот компании-должника с начальной ценой в 17 млн рублей Фото: яндекс.карты

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 29 июня в 09.30 пройдут торги по реализации арестованного имущества должников. В числе прочих объектов, в счет погашения многомиллионной задолженности по зарплате, с молотка уйдет производственная база строительно-ремонтной организации, сообщили в пресс-службе судебных приставов Башкортостана.

В Нефтекамском межрайонном отделе судебных приставов на исполнении находятся 375 документов на общую сумму более 37 миллионов рублей задолженности по зарплате. Речь идет о строительно-ремонтной организации ОАО «Интеграл», в отношении которой введена процедура внешнего управления.

«Непродуманный бизнес-план принес компании убытки. Организация не только остановила свою деятельность, но и накопила долги по заработной плате. Судебные приставы добились погашения задолженности по зарплате на сумму более 15 млн рублей, но этих действий оказалось недостаточно для покрытия долга в полном объеме. Тогда судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество предприятия — производственную базу, находящуюся на ул. Силикатной в Уфе», — сообщили в ведомстве.

Аукцион пройдет по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 99/3, офис №6, на втором этаже в актовом зале. Начальная цена лота — 17 млн 531 тысяч рублей. Сумма задатка 8 млн 765 тысяч 500 рублей.

Продажа этого имущества позволит погасить оставшуюся задолженность по зарплате работников, обратившихся в суд за истребованием долга.

Участниками торгов могут стать все желающие, для этого необходимо подать заявку и оплатить задаток. Подведение результатов аукциона состоится в день проведения торгов в 17.00. С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov.

Участники аукциона могут напрямую связаться со специализированной торгующей организацией — ООО «Инвест Групп» — расположенной по адресу г. Уфа, ул. Кирова, 99/3, второй этаж, офис 6, либо позвонить по телефону: 286-51-93.

Если не удалось связаться с данной компанией по указанному телефону, необходимо обращаться в отдел реализации арестованного, конфискованного и иного имущества Территориального управления Росимущества по Республике Башкортостан по телефону: (347) 250-36-27.

  

  

Теги: судебные приставы, торги
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии ветерана Великой Отечественной войны вместе с дочерью выселяют из квартиры
Верховный суд Башкортостана отказал жительнице Стерлитамака в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив ветерана Великой Отечественной без крыши над
В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках
В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Глав
Уфимка отравилась в популярном ресторане
Уфимка попала в инфекционную больницу с диагнозом «острое отравление», отведав сырную лепешку в известном ресторане. Сотрудники заведения начали свою, в
Тепло в Башкирии не задержится: синоптики прогнозируют похолодание
В Башкирии в ближайшие дни температура воздуха понизится до значений ниже нормы. Смена воздушных масс будет сопровождаться грозовыми дождями, местами с г
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть