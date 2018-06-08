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8 июня Пятница

Уфа   °

«Газпром трансгаз Уфа» устроил веселый праздник для детворы на палубе теплохода «Газовик» 

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Газпром трансгаз Уфа

«Газпром трансгаз Уфа» устроил веселый праздник для детворы на палубе теплохода «Газовик» 

Фото: пресс-служба Газпром трансгаз Уфа

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Уже много лет подряд «Газпром трансгаз Уфа» предоставляет прекрасную возможность детям из разных уголков республики начать каникулы с катания на теплоходе «Газовик» и пообщаться со сверстниками. Этот год не стал исключением.

Башкирское газотранспортное предприятие организовало прогулки по реке Белой для детей своих работников и воспитанников Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Теплоход был полностью предоставлен детям: солнечная палуба и ресторан — ребятишки были в восторге от увлекательного шоу. Юных пассажиров пригласили за стол, где угощали сладостями. Веселые аниматоры устраивали для детворы конкурсы, приглашая петь, танцевать и отгадывать загадки. В конце прогулки все участники получили подарки: игрушки, развивающие игры, пазлы, книги.

Речное путешествие в этом году совершили 700 ребят, в том числе 70 детей, имеющих ограничения в здоровье. Такие круизы стали доброй традицией в «Газпром трансгаз Уфа». Каждый год в начале июня теплоход «Газовик» совершает порядка 15 детских рейсов.

Предприятие активно сотрудничает с министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики. В рамках совместной работы проводится фестиваль «Ломая барьеры», объединяющий здоровых ребят и детей с недугами, ежегодно оказывается помощь социальным учреждениям и образовательным организациям. За шесть лет на реализацию совместных с министерством благотворительных проектов газотранспортниками направлено порядка 16 млн рублей.

Теги: газпром трансгаз уфа
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