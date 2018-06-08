Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.81 ↓

EUR 73.06 ↓

8 июня Пятница

Уфа   °

В Уфе семья с тремя детьми может остаться без крыши над головой

ОБЩЕСТВО

Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В Уфе семья с тремя детьми может остаться без крыши над головой Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимскую семью с тремя детьми выселяют из дома. По информации ГТРК «Башкортостан», у судебных приставов на руках решение суда и самые твердые намерения.

Причиной судебного разбирательства стал дом в частном секторе центра столицы. Молодые супруги начали его строить в 80-е годы. В семье росли дети, а затем и внуки. В 2011 году соседи начали оформление земли. И так получилось, что вместе со своим участком в собственность перевели и соседский.

По мнению представителей взыскателя, постройка возведена незаконно, а потому должна быть снесена. Стоит отметить, что ответчикам предлагалось мировое соглашение, но они были уверены, что дом их построен на законных основаниях.

Но суд встал на сторону собственников земли — строение снесут принудительно. Если только не вмешаются органы опеки, так как вместе с хозяевами без крыши над головой остаются трое несовершеннолетних детей.

Теги: судебные приставы
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии ветерана Великой Отечественной войны вместе с дочерью выселяют из квартиры
Верховный суд Башкортостана отказал жительнице Стерлитамака в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив ветерана Великой Отечественной без крыши над
В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках
В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Глав
Уфимка отравилась в популярном ресторане
Уфимка попала в инфекционную больницу с диагнозом «острое отравление», отведав сырную лепешку в известном ресторане. Сотрудники заведения начали свою, в
Тепло в Башкирии не задержится: синоптики прогнозируют похолодание
В Башкирии в ближайшие дни температура воздуха понизится до значений ниже нормы. Смена воздушных масс будет сопровождаться грозовыми дождями, местами с г
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть