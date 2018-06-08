Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Уфе семья с тремя детьми может остаться без крыши над головой Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимскую семью с тремя детьми выселяют из дома. По информации ГТРК «Башкортостан», у судебных приставов на руках решение суда и самые твердые намерения.

Причиной судебного разбирательства стал дом в частном секторе центра столицы. Молодые супруги начали его строить в 80-е годы. В семье росли дети, а затем и внуки. В 2011 году соседи начали оформление земли. И так получилось, что вместе со своим участком в собственность перевели и соседский.

По мнению представителей взыскателя, постройка возведена незаконно, а потому должна быть снесена. Стоит отметить, что ответчикам предлагалось мировое соглашение, но они были уверены, что дом их построен на законных основаниях.

Но суд встал на сторону собственников земли — строение снесут принудительно. Если только не вмешаются органы опеки, так как вместе с хозяевами без крыши над головой остаются трое несовершеннолетних детей.