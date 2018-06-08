В Уфе разыскивают родственников 90-летней Гульзиян Мусиной
Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk
В Уфе разыскивают родственников 90-летней Гульзиян Мусиной Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk
УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В Уфе разыскивают родственников 90-летней Гульзиян Садриевны Мусиной (11.04.1928 г.р.). Пожилая женщина вот уже третий день лежит в 22 городской больнице, в отделении нейрохирургии. О себя она толком ничего не помнит и постоянно путается в показаниях.По информации в группе волонтеров «Поиск детей – Уфа» (Башкортостан), пенсионерку нашли с травмами головы возле общежития по улице Аксакова 58/1 в Уфе. Всех, кто владеет информацией о Гульзиян Мусиной, просьба обратится по телефонам 8 (347) 255 66 71, 8 (347) 255 22 30, либо +7 927 310 38 87.