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8 июня Пятница

Уфа   °

В Уфе разыскивают родственников 90-летней Гульзиян Мусиной

ОБЩЕСТВО

Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

В Уфе разыскивают родственников 90-летней Гульзиян Мусиной Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе разыскивают родственников 90-летней Гульзиян Садриевны Мусиной (11.04.1928 г.р.). Пожилая женщина вот уже третий день лежит в 22 городской больнице, в отделении нейрохирургии. О себя она толком ничего не помнит и постоянно путается в показаниях.По информации в группе волонтеров «Поиск детей – Уфа» (Башкортостан), пенсионерку нашли с травмами головы возле общежития по улице Аксакова 58/1 в Уфе. Всех, кто владеет информацией о Гульзиян Мусиной, просьба обратится по телефонам 8 (347) 255 66 71, 8 (347) 255 22 30, либо +7 927 310 38 87.

Теги: поиск родственников
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