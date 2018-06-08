Утром 8 июня температура воздуха в Башкирии опустилась ниже нуля градусов
Фото: ИА «Башинформ»
Утром 8 июня температура воздуха в Башкирии опустилась ниже нуля градусов Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Утром 8 июня температура воздуха в Башкирии опустилась ниже нуля градусов. По данным Башгидрометцентра, — 1 градус зафиксирован на метеостанции близ деревни Емаши Белокатайского района.
В Уфе сегодня утром столбики термометров показываю +6 градусов.
В пятницу днем в Башкирии прогнозируется прохладная погода с дождями. Ветер западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +14, +19 градусов.
Завтра, 9 июня, также пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +13,+18. Ветер северо-западный, при грозах порывы до сильного.