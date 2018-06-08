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8 июня Пятница

Уфа   °

Утром 8 июня температура воздуха в Башкирии опустилась ниже нуля градусов

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Утром 8 июня температура воздуха в Башкирии опустилась ниже нуля градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Утром 8 июня температура воздуха в Башкирии опустилась ниже нуля градусов. По данным Башгидрометцентра, — 1 градус зафиксирован на метеостанции близ деревни Емаши Белокатайского района.

В Уфе сегодня утром столбики  термометров показываю +6 градусов.

В пятницу днем в Башкирии прогнозируется прохладная погода с дождями. Ветер западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +14, +19 градусов.

  Завтра, 9 июня, также пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +13,+18. Ветер северо-западный, при грозах порывы до сильного.

Теги: погода
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