Фото: ИА «Башинформ» В столице Башкирии водителю спецтехники подарили благоустроенную квартиру Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/

В столице Башкирии водителю спецтехники подарили благоустроенную квартиру. Вильмир Набиев работает водителем мусоровоза в Управлении по содержанию и благоустройству Советского района Уфы уже более 8 лет. Вместе с женой Венерой и тремя детьми ему приходилось жить в съемной квартире. Трудолюбие и ответственное отношение к работе не осталось незамеченным у руководства района. В этом году его семье предоставили просторную двухкомнатную квартиру по коммерческому найму, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Обеспечение сотрудников коммунальных и жилищных организаций в Уфе остается в числе приоритетных. За последние несколько лет в городе более сотни сотрудников сферы ЖКХ получили квартиры.

Труд и вклад в благоустройство города высоко оценивают на всех уровнях. Отличившихся работников сферы ЖКХ наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

«Вы работаете и ночью, и с утра пораньше, и днем, и этот труд, может быть, не всегда заметен. Но он очень важен для всех нас», — говорит заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Альфред Зиннатуллин .

Высоких наград были удостоены 14 сотрудников Управления по содержанию и благоустройству Советского района столицы. Среди них водители большегрузов, трактористы, слесари и другие.