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Уфа   °

В Уфе дети смогут пройти бесплатную подготовку к школе

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе дети смогут пройти бесплатную подготовку к школе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В уфимском учреждении дошкольного образования «Солнечный круг» состоялось открытие «Летней игровой площадки «Территория успеха». Летний лагерь будет готовить будущих первоклассников из многодетных, малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья к школе.  

60 детей (по 20 в каждой смене) в течение всего лета будут заниматься в специально организованной развивающей среде, созданной более ста лет назад известным педагогом-антропологом Марией Монтессори, сообщили в пресс-службе Минтруда РБ. Педагогическая система Монтессори имеет широкое распространение во многих странах мира.  

В программе летней программы также посещение музеев, выставок, прогулки на свежем воздухе, игры на командообразование и сплочение.  

На протяжении всего проекта с ребятами будут работать высококвалифицированные педагоги и добровольцы школы «Солнечный круг» и добровольцы МБУ ОКДПМ «Апельсин».  

Проект реализуется на грантовые средства, выделенные из республиканского бюджета в рамках проведенного в 2017 году Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан конкурсного отбора среди СО НКО.  

Теги: социальная поддержка
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