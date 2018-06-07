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7 июня Четверг

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В Башкирии сотрудники полиции проверили на безопасность более 2500 объектов детского отдыха

ОБЩЕСТВО

Фото: Гульфия Акулова

В Башкирии сотрудники полиции проверили на безопасность более 2500 объектов детского отдыха Фото: Гульфия Акулова

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане сотрудники полиции вместе с представителями местных подразделений Росгвардии, МЧС, Роспотребнадзора обследовали более 100 загородных лагерей отдыха, 33 санатория, более 1400 центров дневного пребывания и почти 1000 лагерей труда и отдыха на предмет инженерно-технической укрепленности, антитеррористической защищенности, обеспеченности средствами связи, пожаротушения. Об этом 7 июня на брифинге журналистам сообщил начальник Управления обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, полковник полиции Рим Эделев/

«Всего на период летних каникул в этих учреждениях и организациях планируется отдых более 390 тысяч детей. С персоналом оздоровительных организаций, санаториев и других мест массового отдыха граждан проведены инструктажи о действиях при получении информации о возможных преступлениях или обнаружении подозрительных предметов, совершении правонарушений», — сказал полковник полиции.

Об организации летнего отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете, рассказал председатель Общественного совета регионального МВД Айрат Халиков. По его словам, совет проводит для таких детей профилактические мероприятия.

«Основное внимание сотрудников полиции в летний период сосредоточено на проведении бесед и лекций в оздоровительных и пришкольных лагерях по недопущению совершения подростками преступлений, правонарушений, в том числе в отношении их самих», — отметил Айрат Халиков.

Летом запланировано проведение трех республиканских профильных смен в лагере «Зеленые дубки» для 100 несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, а также находящихся в социально опасном положении, — «Код безопасных каникул. Регион 102». Для подростков-правонарушителей пройдут оборонно-спортивные сборы, а для воспитанников военно-патриотических клубов и подростков из групп социального риска планируется организовать работу лагеря «Юный спецназовец».

Представители ведомства подчеркнули, что все оздоровительные лагеря и санатории взяты под особый контроль территориальными органами прокуратуры и подразделениями полиции республики.

Теги: МВД по РБ, детский отдых, безопасность
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