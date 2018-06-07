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7 июня Четверг

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Как будут работать поликлиники Башкирии в праздничные выходные

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Как будут работать поликлиники Башкирии в праздничные выходные Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В праздничные выходные нуждающихся в помощи примут дежурные врачи. В Башкортостане поликлиники в праздничные дни 12 и 15 июня примут пациентов по утвержденному графику.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РБ, в указанные выше дни амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать с 8 до 16 часов, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 15 часов. 11 и 16 июня — работа по графику субботы, 10 и 17 июня — выходные дни.

В стоматологической поликлинике №2 и Детской стоматологической поликлинике №7 Уфы будет организовано круглосуточное дежурство по оказанию неотложной помощи с 10 по 12 июня и с 15 по 17 июня.

Для стационарного лечения населения, оказания своевременной экстренной и плановой медицинской помощи в соответствии с показаниями предусмотрен резерв коек.

Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению — скорой помощи: при звонке со стационарного телефона — 03; с мобильного 103.

  

Теги: здравоохранение
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