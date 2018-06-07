Фото: wallpaper.com Девятиклассники Башкирии узнали результаты ОГЭ по иностранным языкам Фото: wallpaper.com

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Всего ОГЭ по иностранным языкам 25 и 26 мая в Башкортостане сдавали 2134 человек. Сегодня стали известны результаты.

Больше всего сдавали английский язык — 2096 выпускников девятых классов. Средний балл — 54,9, средняя оценка — 4,3. Информацию о том, сколько человек получили пятерки и двойки, Министерство образования РБ пока не сообщило. Но те, у кого неудовлетворительный результат, пересдать этот экзамен сейчас уже не смогут. Шанс еще раз написать тест дают только по обязательным предметам — русскому языку и математике. Пересдачи будут проходить в июне, июле и сентябре.

ОГЭ по немецкому языку писали 37 человек, здесь средний первичный балл — 52,8, средняя оценка — 4,1. Французский язык в качестве экзамена выбрал всего один человек. Средний балл — 48, средняя оценка — 4 балла, привели данные в Минобразования РБ.