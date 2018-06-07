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Офтальмологи со всего мира отметили масштабность и значимость конференции в Уфе Фото: автор

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфа стала центром мировой офтальмологии. Сегодня, 7 июня, в столице Башкирии начала работу девятая международная конференция «Восток-Запад», которая собрала на одной площадке представителей научного сообщества Востока и Запада, Европы и Азии. Для участия в форуме съехались специалисты из Сингапура, Индии, Турции, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Великобритании, Германии, Швейцарии, Белоруссии, а также их коллеги из разных субъектов России и республики.

Организаторы мероприятия отметили, что Конгресс офтальмологов прежде всего нацелен на распространение новых знаний и практических навыков, которые бесценны в повседневной работе врача. Именно поэтому аудитория конференции — широчайший круг специалистов со всего мира.

«Я впервые в Уфе и поражен масштабом и значимостью этого форума, — сказал в беседе с журналистом агентства «Башинформ» председатель правления АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно- исследовательский институт глазных болезней» Минздрава РК Марат Сулейменов. — Сегодня мы побывали у коллег в Уфимском НИИ. Честно говоря, впечатлены количеством прооперированных в нем людей. Убедились сами, какие разнообразные методы диагностики и лечения используют ваши врачи. Не могу не сказать и об уникальных методиках, разработанных в стенах Уфимского научно-исследовательского института. Доклады, представленные здесь, тоже очень интересные и актуальные. Самое главное в подобных мероприятиях — это обмен мнениями и накопленным опытом, что в рамках этой конференции уже и происходит».

Кроме того, Марат Сулейменов отметил, что в области офтальмологии постоянно появляются новые разработки, а здесь есть возможность узнать об этих новинках, обсудить их, совместно разрабатывать проекты, задать профессиональные стандарты в этой области медицины.

Офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук, директор Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Валерий Черных признался, что также впервые участвует в этой конференции.

«Я очень сильно впечатлен. Прежде всего значимостью мероприятия. Конференция офтальмологов «Восток-Запад» занимает очень высокие позиции. Программа насыщенная и разнообразная. Секционные заседания, видеосессии, сеансы «живой хирургии», уникальные доклады, сателлитные симпозиумы. Это всё интересно и полезно, вызывает живой интерес практикующих врачей. Здесь собрался цвет офтальмологии России, который известен не только в офтальмологическом сообществе страны, но и далеко за рубежом, — поделился Валерий Черных. — В секциях участвуют целые делегации: Азербайджан, Казахстан, Турция, Индия, а также Швеция, Германия и другие государства. Они тоже делятся своим уровнем офтальмологии, технологиями. Эта конференция подтверждает высокий уровень Уфимского НИИ глазных болезней, специалисты которого постоянно совершенствуются в технологиях, в науке».

В рамках предстоящего форума проходит Пленум и Президиум Общества офтальмологов России. В программе конференции предполагается более 100 докладов офтальмологов, лучшие из которых получат дипломы.