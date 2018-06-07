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7 июня Четверг

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В Башкирии ветерана Великой Отечественной войны вместе с дочерью выселяют из квартиры

ОБЩЕСТВО

Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии ветерана Великой Отечественной войны вместе с дочерью выселяют из квартиры Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Верховный суд Башкортостана отказал жительнице Стерлитамака в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив ветерана Великой Отечественной без крыши над головой. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

По словам пенсионерки, она стала жертвой мошенников, но доказать это не в силах. В итоге вместе с 87-летней матерью ее выселяют из единственной квартиры.

По данным телеканала, пожилая женщина пропустила все торжества в честь Дня Победы из-за проблем со здоровьем. Но не приехать на заседание суда ветеран Великой Отечественной войны не могла. Чтобы держать оборону единственной квартиры, она преодолела путь от Стерлитамака до Уфы.

Адвокаты вместе с пожилыми женщинами разбирались в ситуации. Пенсионерка, являющаяся дочерью ветерана войны, осознала свою ошибку. Она рассказала, что брала кредит под залог недвижимости, но второпях подписала другой договор — купли-продажи квартиры. Женщина уверена, что в этой сделке не обошлось без мошенников. Всё началось с того, что приветливые консультанты в торговом центре возле дома пригласили играть на бирже и в кратчайшие сроки помогли оформить заём.

Брокером пенсионерка не стала, но обзавелась крупным долгом. Теперь ее вынуждают покинуть свою квартиру, а прописка ветерана войны в этих квадратных метрах, видимо, мало волнует истца. Последний щедро раздавал деньги в долг. Сам он на процесс не явился, а его представитель также не стал жалеть пенсионерок.

Оспорить выселение оказалось непросто. Сегодня Верховный суд остался на стороне кредиторов. Покинуть квартиру женщины должны в ближайшие две недели, но собирать чемоданы они не готовы. Судебные тяжбы еще не закончены. Сторона защиты пенсионерок готовит еще одну жалобу — теперь кассационную. Ветеран Великой Отечественной войны решила обратиться за помощью в прокуратуру и Следственный комитет.

Теги: ветеран войны, суд, жилье
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