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7 июня Четверг

Уфа   °

Пока житель Башкирии проходил службу в армии, родственники захватили его частный дом

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

Пока житель Башкирии проходил службу в армии, родственники захватили его частный дом Фото: автор

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Бирском межрайонном отделе Башкортостана было исполнено решение суда о выселении двоих граждан из не принадлежащего им жилого помещения. Свою квартиру женщина и ее сожитель сдавали, а проживали в частном доме умершей родственницы. Та, в свою очередь, завещала его своему внуку, сообщили в пресс-службе УФССП по РБ

Дело в том, что молодой человек проходил срочную службу в армии и не мог сразу вступить в права наследования. Сразу после возвращения он обратился в суд с иском о выселении родственников. Молодой человек не мог с ними совместно проживать, а добровольно освобождать помещение они отказывались. Суд принял решение об их выселении.

Судебные приставы уведомили граждан о решении суда, но исполнять его они не спешили, разговаривая с должностными лицами Управления исключительно через дверь. Но работники службы все же сумели убедить должников исполнить решение суда. Сожители узнали, что им грозит принудительное выселение, штраф и исполнительский сбор.

В итоге родственники покинули частный дом, в котором они проживали на «птичьих правах», и перебрались в собственную квартиру.

Теги: судебные приставы
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