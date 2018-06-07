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7 июня Четверг

Уфа   °

В Башкирии около нескольких заправок замечены сотрудники ГИБДД и полиции

ОБЩЕСТВО

Фото: http://sterlitamakcity.ru

В Башкирии около нескольких заправок замечены сотрудники ГИБДД и полиции Фото: http://sterlitamakcity.ru

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Стерлитамаке около заправок «Башнефти» были замечены сотрудники ГИБДД и полиции. Об этом информирует портал sterlitamakcity.ru со ссылкой на пользователей соцсетей.

Машины стражей порядка были замечены на АЗС, находящихся на улицах 23 мая, Западной, Профсоюзной, Элеваторной, Вокзальной.

По предположению интернет-пользователей, это связано с тем, что инициативная группа автомобилистов сегодня планировала перекрыть въезд на одну из заправок в знак протеста против повышения цен на бензин.

Как стало известно агентству «Башинформ» из собственных источников, 7 июня сотрудники полиции и ГИБДД патрулируют улицы города в штатном режиме.

Теги: полиция, бензин, акция
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