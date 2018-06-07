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7 июня Четверг

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В Башкирии чиновники скрыли сведения о расходах

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии чиновники скрыли сведения о расходах Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Башкортостана выявила нарушения антикоррупционного законодательства в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству. Оказалось, что некоторые служащие скрыли сведения о расходах по приобретению дорогостоящего имущества.

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, ведущий специалист в 2017 году приобрела в Уфе квартиру, стоимость которой в четыре раза превышала ее доход за три предшествующих периода. Она не представила сведения о расходах и об источниках совершения сделки.

Заведующий сектором Госкомитета купил иномарку бизнес-класса. Он не указал полные сведения о доходах, позволивших совершить такую крупную покупку. Также он не уведомил работодателя о преподавании в учебном заведении.

Надзорное ведомство инициировало контроль за расходами чиновников и внесло в адрес руководителя Госкомитета представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Прокуратура проконтролирует ход и результаты решения данного вопроса.

Теги: коррупция, антикоррупционное законодательство
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