Фото: Олег Яровиков В Башкирии чиновники скрыли сведения о расходах Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Башкортостана выявила нарушения антикоррупционного законодательства в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству. Оказалось, что некоторые служащие скрыли сведения о расходах по приобретению дорогостоящего имущества.

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, ведущий специалист в 2017 году приобрела в Уфе квартиру, стоимость которой в четыре раза превышала ее доход за три предшествующих периода. Она не представила сведения о расходах и об источниках совершения сделки.

Заведующий сектором Госкомитета купил иномарку бизнес-класса. Он не указал полные сведения о доходах, позволивших совершить такую крупную покупку. Также он не уведомил работодателя о преподавании в учебном заведении.

Надзорное ведомство инициировало контроль за расходами чиновников и внесло в адрес руководителя Госкомитета представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Прокуратура проконтролирует ход и результаты решения данного вопроса.