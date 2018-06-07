Фото: автор В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках Фото: автор

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что ночью и утром 8 июня местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2. На отдельных участках автодорог прогнозируется туман, видимость составит 500-1000 метров.

В этот день ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 0-5 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +2, +7, днем 16-21.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использования неисправных электроприборов», — предупредили граждан в МЧС.