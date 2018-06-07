Фото: ИА «Башинформ» Составлен рейтинг благосостояния семей: Башкирия в нем на 28 месте Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Агентство «РИА-Рейтинг», сравнив уровень зарплат и расходов по всем субъектам РФ, вновь выяснило, где в стране выше зарплаты.

Список традиционно возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва. Там после минимальных расходов на руках у семьи с двумя детьми в среднем остается на расходы больше 80 тысяч.

Башкортостан в рейтинге благосостояния российских семей на 28 месте по итогам 2017 года. Согласно данным аналитиков, в республике у родителей с двумя детьми остается в свободном распоряжении 24 819 рублей, у родителей, воспитывающих одного ребенка, 33 389 рублей. За год регион несколько улучшил свои позиции. По итогам 2016 года Башкортостан был на 33 месте.

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей рассчитывался на основании данных Росстата по остатку денежных средств семьи, получаемых в виде заработной платы, после минимальных расходов. В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум. Отдельно рассчитывались расходы семей с одним или двумя детьми.

При этом в среднестатистической семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2017 года после минимальных трат остается 36,6 тысячи рублей, что на 11% выше, чем годом ранее.

В тройку регионов, где семьи находятся на грани выживания, вошли: Кабардино-Балкарская республика, где, судя по результатам исследования, после всех трат семья с двумя детьми остается еще и должна порядка 1200 рублей; Псковская область, где у родителей на руках остается 3000 рублей; Дагестан, где родители двух детей могут свободно располагать пятью тысячами рублей.