В Уфе на аукцион выставят недвижимость должников

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 14 июня в 10.00 состоится аукцион по реализации арестованной недвижимости должников. Об этом сообщает служба судебных приставов Башкортостана.

За долги «уйдут с молотка»:

– Квартира, общей площадью 77,6 кв. метров. Адрес: Уфа, улица Менделеева, 112. Начальная цена: 5,1 млн рублей. Сумма задатка: 255 000,00 рублей.

— Квартира, общей площадью 71 кв. м. Адрес: Уфа, улица Ю. Гагарина, 38. Начальная цена: 3 107 600 рублей. Сумма задатка: 155 380 рублей.

— Жилая комната, общей площадью 17,9 кв. м. Адрес: Уфа, улица Уфимское шоссе, 18, Начальная цена: 758 200 рублей. Сумма задатка: 37 910 рублей.

— Квартира, общей площадью 41,8 кв. м. Адрес: Уфа, улица Муксинова, 2. Начальная цена: 2 890 000 рублей. Сумма задатка: 144 500 рублей.

— Жилой дом, общей площадью 75,2 кв. м, земельный участок, общей площадью 579 кв. м. Адрес: Уфа, село Федоровка, улица Аметистовая, 10Д. Начальная цена: 1 958 400 рублей. Сумма задатка: 97 920 рублей.

— Квартира, общей площадью 60,1 кв.м. Адрес: Уфа, улица Авроры, 7. Начальная цена: 1 536 800 рублей. Сумма задатка: 76 840 рублей.

— Квартира, общей площадью 44,8 кв. м. Адрес: Уфа, улица Интернациональная, 119. Начальная цена: 1 870 000 рублей. Сумма задатка: 93 500 рублей.

— Квартира, общей площадью 62,1 кв. м. Адрес: Уфа, улица Ферина, 24. Начальная цена: 1 997 500 рублей. Сумма задатка: 99 875 рублей.

— Квартира, общей площадью 32,9 кв. м. Адрес: Уфа, улица Александра Спивака, 83. Начальная цена: 1 088 000 рублей. Сумма задатка: 54 400 рублей.

— Квартира, общей площадью 97,4 кв. м. Адрес: Уфа, улица Степана Злобина, 6. Начальная цена: 4 549 410 рублей. Сумма задатка: 227 470 рублей.

— Квартира, общей площадью 77,1 кв. м. Адрес: Уфа, улица Загира Исмагилова, 16, Начальная цена 3 740 000 рублей. Сумма задатка: 187 000 рублей.

Участниками торгов могут стать все желающие. Для этого необходимо подать заявку и оплатить задаток. С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov и страницах газеты «Республика Башкортостан».

За дополнительной информацией необходимо обращаться в отдел Территориального управления Росимущества по телефону: (347) 250-36-27.