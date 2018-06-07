В Уфе в субботу для мероприятий фестиваля «Сердце Евразии» перекроют центр
Фото: администрация Уфы
В Уфе в субботу для мероприятий фестиваля «Сердце Евразии» перекроют центр Фото: администрация Уфы
УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе в субботу, 9 июня, с 14.00 до 18.00 частично закроют движение транспорта в центральной части города — в это время здесь пройдут мероприятия фестиваля «Сердце Евразии». Маршруты общественного транспорта будут изменены. По сообщению городской администрации, закрываются следующие участки:
ул. Советская — от пересечения с Октябрьской революции до З. Валиди;
Театральная — от Пушкина до Валиди;
Пушкина — от Цюрупы до К.Маркса;
Заки Валиди — от Советской до Гафури.
Парад участников фестиваля пройдет по улице Валиди от Башдрамтеатра до Конгресс-холла.