Фото: администрация Уфы В Уфе в субботу для мероприятий фестиваля «Сердце Евразии» перекроют центр Фото: администрация Уфы

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в субботу, 9 июня, с 14.00 до 18.00 частично закроют движение транспорта в центральной части города — в это время здесь пройдут мероприятия фестиваля «Сердце Евразии». Маршруты общественного транспорта будут изменены. По сообщению городской администрации, закрываются следующие участки:

ул. Советская — от пересечения с Октябрьской революции до З. Валиди;

Театральная — от Пушкина до Валиди;

Пушкина — от Цюрупы до К.Маркса;

Заки Валиди — от Советской до Гафури.

Парад участников фестиваля пройдет по улице Валиди от Башдрамтеатра до Конгресс-холла.