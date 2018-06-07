Фото: автор Супругов не допустили на рейс Уфа - Детройт из-за проблем с документами Фото: автор

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Кировский районный суд Уфы рассмотрел гражданское дело по иску гражданина к авиакомпании о защите прав потребителя. Как пояснили в пресс-службе Верховного суда РБ, истец купил у авиакомпании два электронных билета по маршруту Уфа — Детройт (США) стоимостью 1537,20 долларов (87 140,17 рублей). Посадки должны были проходить в городах Торонто (Канада) и Стамбуле (Турция).

«При регистрации истец и его супруга не были допущены перевозчиком на указанный рейс из-за несоответствия проездных документов, а именно из-за отсутствия канадской визы. Мужчина сдал билеты в кассу, где ему также вернули сумму покупки. Затем приобрел повторно два билета у авиакомпании, минуя Канаду, но дороже — за 104 064 рубля. Разница в стоимости билетов составила 16 923,83 рубля», — пояснили в суде.

Мужчина дважды направлял ответчику досудебную претензию, в которой требовал компенсировать затраты по покупке повторных авиабилетов, но ему было отказано.

По мнению истца, при покупке его должны были предупредить, что нужно было еще получить визу в Канаду.

Суд пришел к выводу, что на сайте авиакомпании в полном объеме была представлена вся необходимая информация о наличии при заказе билетов на указанный рейс с пересадкой в Канаде соответствующих документов. Кроме того, утверждение ответчика о том, что истец и его супруга могли заранее оформить визу временного резидента, позволяющую въехать в Канаду, в процессе разбирательств опровергнуто не было.

«Суд установил, что при заключении договора международной перевозки пассажир был проинформирован о своей обязанности оформить визу в иностранное государство.

Таким образом, в удовлетворении исковых требований гражданина к авиакомпании о защите прав потребителя было отказано», — подытожили в суде.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РБ решение Кировского районного суда было оставлено без изменения.