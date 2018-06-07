Фото: Андрей Старостин Во всех мечетях Башкирии 15 июня пройдут торжественные службы в честь завершения священного месяца Рамазан Фото: Андрей Старостин

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

15 июня во всех мечетях Башкортостана пройдут торжественные службы в честь праздника Ураза байрам (Ид аль-фитр), который знаменует завершение священного месяца Рамазан. С 16 мая мусульмане всего мира держат пост (ураза), являющийся одним из пяти столпов ислама наряду с верой в Единого Аллаха, намазом, очистительной денежной выплатой (закят) и паломничеством в Мекку — хадж.

В Уфе праздничные проповеди по случаю окончания поста пройдут в следующих мечетях и молельных залах с 8 до 11 часов:

«Мадина» (ул. Гатчинская, 1), «Асия» (поселок Максимовка), «Ихлас» (ул. Сочинская, 43), «Мунира» (ул. Заозерная, 2), «Гуфран» (ул. Алтайская, 19), «Хамза Хаджи» (ул. Гагарина, 16), «Дания» (пос. Тимашево), «Рамазан» (ул. Бабушкина, 3), строящихся мечетях поселка Старые Турбаслы, «Фатиха» (ул. Ш. Бабича, 8), мечети-медресе «Ляля-Тюльпан» (ул. Комарова, 5), в медресе имени Марьям Султановой (ул. Мустая Карима, 3), в населенном пункте Шакша, махалля «Инорс» (ул. Сельско-Богородская, 45/1), махалля «Мадина» (ул. Фронтовых Бригад, 10, корп. 25), махалля поселка Нагаево, в первой соборной мечети (ул. Тукаева, 52), резиденции ДУМ РБ (ул. Чернышевского, 103), религиозной организации «Фаляк» (ул. 40 лет Октября, 9/1).

В этот же день для жителей города и гостей столицы на площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» региональная общественная организация «Деловой клуб Ферзь» организует культурно-массовое мероприятие «Ураза-байрам 2018». Праздник будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов, детской анимацией, халяль-ярмаркой, угощением пловом, розыгрышем призов. Начало в 11.30.