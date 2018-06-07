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7 июня Четверг

Уфа   °

На экофоруме в Уфе региональные операторы по обращению с ТБО обсудили организацию предстоящих работ

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

На экофоруме в Уфе региональные операторы по обращению с ТБО обсудили организацию предстоящих работ Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На Международном экологическом форуме, который проходит в Уфе, состоялся брифинг региональных операторов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.  В республике определены регоператоры по обращению с ТБО трех зон из пяти. Оператором по уфимской зоне (столица и 15 прилегающих районов) стало МУП «Спецавтохозяйство». По нефтекамской — ООО «Дюртюлиметеоводстрой», по октябрьской — ООО «Экология Т». Не были отобраны операторы в закрытом городе Межгорье и в стерлитамакской зоне.  Региональные операторы приступят к работе не позднее 1 января 2019 года, получая за это установленную плату от населения. Подразумевается, что они будут привлекать к процессу местные компании, работающие на данном рынке.

Представитель регоператора по нефтекамской зоне, директор ООО «Дюртюлиметеоводстрой» Евгений Юдинцев обозначил основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при организации предстоящих работ. Так, например, для проведения договорной компании отсутствует база данных потребителей услуг. Заключать договоры на данную коммунальную услугу и оплачивать ее не желают ни физические, ни юридические лица.  Нет реальных рычагов воздействия на не желающих заключать договоры и оплачивать указанные услуги. В связи с этим предлагается внести изменения в КоАП РФ в части административной ответственности на не заключение договоров, изменения в СанПин, касающиеся периодичности уборки населенных мест. Также регоператоры считают, что необходимо предусмотреть для услуги по обращению с отходами освобождение от налогообложения, сократить или снизить плату за негативное воздействие на окружающую среду с физических лиц. До появления региональных операторов эту плату вносили юридические лица,  теперь она будет взиматься со всех потребителей услуги по обращению с ТБО, в том числе с населения. Кроме того, предлагается ввести дифференцированный тариф для городских округов, грузовой транспорт регоператора освободить от платы за возмещение вреда автомобильным дорогам федерального значения, освободить организации от налогообложения на пять лет с момента ввода в эксплуатацию построенных или реконструированных полигонов.  

Теги: экология, региональные операторы, ТБО
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