Фото: trekkingmania.ru В Башкирии экологи, лесники и школьники провели субботник у водопада Гадельша Фото: trekkingmania.ru

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сотрудники сибайского отделения Минэкологии и баймакского подразделения Минлесхоза провели традиционный субботник у водопада Гадельша — крупнейшего водопада Башкирии. К взрослым присоединились школьники из деревни Халилово Абзелиловского района, приехавшие в этот день на экскурсию. «Мы с удовольствием рассказали детям об этом удивительном месте, показали им редкие растения, занесенные в Красную книгу республики. Вместе мы собрали более трех кубометров мусора, оставленного здесь туристами», — сообщила ведущий эксперт Сибайского территориального комитета Минэкологии РБ Залия Байгильдина.

Трехкаскадный водопад Гадельша (Ибрагимовский) внесен в реестре памятников природы и является особо охраняемой природной территорией. Общая высота водопада — примерно 15 метров. «Зрелищность меняется в зависимости от времени года и осадков. Весной водопад полноводный, бурный, очень красивый, все ущелье наполнено звуком падающей воды. В этих местах на поверхность земли выходят залежи яшмы», — рассказали в Минэкологии Башкирии.