Фото: f.otzyv.ru Башкирия в федеральных СМИ: в московских парках хотят торговать уфимцы, премия за «Ложь Гамлета», куда идут инвесторы Фото: f.otzyv.ru

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В московских парках хотят торговать более 600 предпринимателей, в среднем на одну торговую точку претендуют четыре предприятия. Среди желающих торговать в столице — компании из Уфы.

В Москву, в Москву! Более 600 предпринимателей поучаствовали в аукционе на торговое место в московских парках, в среднем на одну торговую точку претендуют четыре предприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт мэра Москвы. «Больше 600 предпринимателей хотят торговать в парках Москвы. Всего участникам аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов в парках доступно 144 лота», — говорится в сообщении. На аукционе выставлены 37 торговых объектов, расположенных в саду имени Баумана, Перовском, Лианозовском парках, парке «Сокольники» и усадьбе Коломенское. Самыми активными участниками аукционов стали владельцы кофеен и кафе стритфуда. «Причем городские парки привлекают компании не только из Москвы, но и из других регионов, например Уфы», — отмечается в РИА Новости.

Куда идут инвесторы: регионы-лидеры и аутсайдеры в Поволжье представлены в ИА REGNUM. Как передаёт агентство со ссылкой на данные Росстата, в Приволжском федеральном округе в первом квартале объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования составил 337 421,7 млн рублей, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. «Лидером по уровню инвестиций является Татария, в экономику которой было вложено 82 674,2 млн рублей. Далее идут Пермский край (37 632,7 млн рублей), Самарская область (36 172,1 млн рублей), Нижегородская область (36 086,8 млн рублей) и Башкирия (35 700,9 млн рублей)», — говорится в сообщении. Меньше всего инвестиций смогли привлечь Марий Эл и Чувашия.

Что касается динамики, то объём инвестиций по итогам первого квартала снижен в семи регионах округа. Наибольшее падение отмечено в Чувашии — на 21,2%. В Башкирии и еще в пяти регионах снижение не превысило 10%, добавили в REGNUM

Премия за «Ложь Гамлета». 6 июня в Москве объявили имена обладателей премии «Лицей» им. А. С. Пушкина для молодых писателей и поэтов. Как сообщает «Российская газета», конкурс оказался нешуточный — больше 153 человек на место в финале. В финал вышли десять прозаиков и десять поэтов до 35 лет. География — от Сан-Диего до Улан-Удэ. Член Наблюдательного совета, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой отметил, «когда премия вручается в первый раз — это может быть энтузиазм, но второй раз — это уже большая надежда на то, что у премии действительно будет большое будущее».

Сообщается, что в номинации «Проза» награду за второе место получил Игорь Савельев из Уфы за повесть «Ложь Гамлета». «Савельеву 34 года, он работает журналистом в уфимской редакции РБК. Рассказы писал со школы. В 2004 году, когда он еще учился на филфаке, повесть "Бледный город" напечатал "Новый мир". Крупная проза выходила в издательстве "Эксмо"», — рассказали в газете, уточнив, что обладатель второго места получает 700 тысяч рублей.

Награду за первое место получил Константин Куприянов из Сан-Диего за роман «Желание исчезнуть». Победитель получает 1,2 млн рублей.

ТАСС также информирует, что «молодые писатели Константин Куприянов, Игорь Савельев, Булат Ханов и поэты Андрей Фамицкий, Елена Жамбалова, Софья Серебрякова названы лауреатами национальной премии "Лицей" им. А. С. Пушкина». «С огромным интересом мы наблюдаем за рождением нового поколения русской литературы, за появлением звезд мирового уровня, — сказал ТАСС гендиректор премии Георгий Урушадзе. — Все тексты короткого списка "Лицея" — высочайшего уровня».

В зоне отдыха. Тем временем определились победители первого конкурса благоустройства дворов «Эстафета развития, гармонии и общности», проходящего при поддержке Минстроя России. Как информирует «Национальная служба новостей», первое место занял проект благоустройства зоны отдыха в одном из жилых дворов города Таруса Калужской области, который получил название «Зайцевский парк». Для продолжения проекта, начатого местным жителем, будет выделен 1 млн рублей из призового фонда. Второе место отдано проекту «Замечательные соседи самого лучшего города земли» из Тюмени. Третье место разделили сразу шесть проектов из Омска, Уфы, Саратова, Тамбова и Багратионовска, говорится в сообщении.

В конкурсе приняли участие жители 165 городов России. Призовой фонд конкурса составил более 2 млн рублей, добавили в НСН.

Семь лет колонии для бывших полицейских. Как сообщает «Новая газета», суд в Уфе приговорил бывшего командира взвода и полицейского ППС к семи годам колонии за то, что они избили задержанного. «Полицейские в январе 2016 года задержали молодого человека за правонарушение «в сфере незаконного оборота наркотиков» и доставили его в отделение полиции, где и избили. Через несколько дней задержанный был госпитализирован и экстренно прооперирован», — рассказывает издание. Отмечается, что обвиняемые уволены со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

Партия миллионов. Издатель башкирского «Коммерсанта» пожертвовал «Единой России» более 6,3 млн рублей, об этом узнали корреспонденты сайта «Реальное время». Сообщается, что ЦИК РФ опубликовал данные по финансовой отчетности политических партий за 2017 год. «По ним ООО «ЗнакЪ», выпускающее в Башкирии газету «Коммерсант», пожертвовало республиканскому отделению «Единой России» более 6,3 млн рублей», — говорится в интернет-издании. При этом расходы отделения «Единой России» в Башкирии составили 75,3 млн рублей. По уровню расходов башкирское отделение партии уступает только московскому и татарстанскому, уточняют в «РВ».

Выпали из десятки. Аналитики РИА «Рейтинг» опубликовали статистику развития регионов страны за 2017 год. Согласно ей, Башкирия впервые за три года не попала в список лучших регионов. Об этом информирует газета «Комсомольская правда». Аналитику «Рейтинга» составляли на основе документов министерства финансов, Росстата и Федерального казначейства. Показатели поделили на четыре части — масштаб и эффективность экономики, показатели бюджетной и социальной сфер.

Как отмечается в газете, «по отдельным показателям масштабности экономики наша республика все же остается на плаву». Так, по объему отгруженных товаров и по уровню доходов консолидированного бюджета Башкирия оказалась на десятом месте. По численности людей, занятых в экономике региона, — на восьмом. Эффективность экономики: «по итогам 2017 года на каждого жителя Башкирии приходится по 505 тысяч рублей в эквиваленте на общий объем производства товаров и услуг», в то время как «в «сырьевых» северных регионах этот показатель начинается с четырех миллионов», уточнили в газете. По количеству инвестиций «на каждого жителя Башкирии приходится 64 тысячи рублей, в соседнем Татарстане инвесторы «выделяют» по 164 тысячи рублей на одного гражданина», сообщает издание.

«В общем зачете в 2017 году Башкирия все же выпала из десятки лучших регионов России. В 2016 году республика занимала восьмое место, а в 2015 впервые попала в десятку», — напомнили в газете.