Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.00 ↑

EUR 72.86 ↓

7 июня Четверг

Уфа   °

В Уфе открылась четвертая глава проекта «100 женщин республики: сила и нежность» «Благо Дарящие»

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В Уфе открылась четвертая глава проекта «100 женщин республики: сила и нежность» «Благо Дарящие»

Фото: соцсети

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в рамках Международного экологического форума в ВДНХ-Экспо состоялась презентация четвертой главы «Благо Дарящие» фотопроекта «100 женщин республики: сила и нежность»».  Концепция проекта предполагает создание галереи женских образов — известных людей республики, представляющих определенные направления деятельности. Первая глава представила 15 женщин-политиков, во второй главе «Слово и красота. Медиалица Республики Башкортостана» участвовали 25 представительниц федеральных и республиканских теле- и радиоканалов, газет, журналов, интернет-изданий, а также пресс-служб органов государственной власти. В третьей главе «Красота и здоровье. Женщины здравоохранения» были представлены 26 руководителей и сотрудниц медицинских государственных и частных учреждений.

Героинями четвертой главы фотопроекта стали представительницы 22 благотворительных фондов и организаций,  женщины, посвятившие свою жизнь безвозмездной помощи нуждающимся людям. Это руководители Благотворительного образовательного фонда «Мархамат», фонда «Наши дети», проекта «Погуляй со мной»,  РОО «Содействие», фонда «Потерь нет», фонда «С любовью», фонда «Спаси меня», Общества помощи детям «Возможность», фонда «Особенные дети», фонда «Старость в радость — Уфа» и других организаций.

Женщины, занятые в сфере благотворительности, — все сильные личности, каждый день берущие на свои плечи задачи по спасению чьих-то жизней, пропускающие через себя всю боль людей, нуждающихся в безотлагательной поддержке. Но в то же время они остаются красивыми, хрупкими женщинами, вызывающими восхищение, отмечают организаторы проекта.

Автор идеи и исполнительный продюсер проекта — Лэйсэн Муртазина, фотохудожник — Халит Сафин, визажист — Лиана Каретникова.

В следующей главе проекта «Красота и Бизнес» примут участие женщины — руководители наиболее успешных компаний. Итогом проекта станет общая экспозиция всех глав, она будет посвящена 100-летию образования Республики Башкортостан.

Теги: фотопроект
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
МЧС: в Башкирии ожидается усиление ветра, грозы и крупный град
Непогода вернулась в Башкирию. По данным МЧС республики со ссылкой на синоптиков Башгидрометцентра, 6 июня местами по региону ожидается шквалистое усилен
ЕГЭ-2018: в Башкирии зафиксированы первые нарушения
В Башкортостане во время сдачи единого государственного экзамена зафиксировано три нарушения: два - на математике (профильный уровень) и одно - на истор
В Башкирии прекратились поиски девятилетней девочки, ушедшей из больницы
В Белорецком районе Башкирии 6 июня прекратились поиски пропавшей без вести 9-летней Ангелины А. Девочка нашлась живой и здоровой, сообщил руководитель
В Уфе завершились поиски 16-летней девушки-подростка
В Уфе днем 6 июня нашли пропавшую без вести 16-летнюю Диану Ш. В пресс-службе МВД по РБ сообщили агентству «Башинформ», что девушку нашли полицейские со
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть