Фото: соцсети





















В Уфе открылась четвертая глава проекта «100 женщин республики: сила и нежность» «Благо Дарящие» Фото: соцсети

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в рамках Международного экологического форума в ВДНХ-Экспо состоялась презентация четвертой главы «Благо Дарящие» фотопроекта «100 женщин республики: сила и нежность»». Концепция проекта предполагает создание галереи женских образов — известных людей республики, представляющих определенные направления деятельности. Первая глава представила 15 женщин-политиков, во второй главе «Слово и красота. Медиалица Республики Башкортостана» участвовали 25 представительниц федеральных и республиканских теле- и радиоканалов, газет, журналов, интернет-изданий, а также пресс-служб органов государственной власти. В третьей главе «Красота и здоровье. Женщины здравоохранения» были представлены 26 руководителей и сотрудниц медицинских государственных и частных учреждений.

Героинями четвертой главы фотопроекта стали представительницы 22 благотворительных фондов и организаций, женщины, посвятившие свою жизнь безвозмездной помощи нуждающимся людям. Это руководители Благотворительного образовательного фонда «Мархамат», фонда «Наши дети», проекта «Погуляй со мной», РОО «Содействие», фонда «Потерь нет», фонда «С любовью», фонда «Спаси меня», Общества помощи детям «Возможность», фонда «Особенные дети», фонда «Старость в радость — Уфа» и других организаций.

Женщины, занятые в сфере благотворительности, — все сильные личности, каждый день берущие на свои плечи задачи по спасению чьих-то жизней, пропускающие через себя всю боль людей, нуждающихся в безотлагательной поддержке. Но в то же время они остаются красивыми, хрупкими женщинами, вызывающими восхищение, отмечают организаторы проекта.

Автор идеи и исполнительный продюсер проекта — Лэйсэн Муртазина, фотохудожник — Халит Сафин, визажист — Лиана Каретникова.

В следующей главе проекта «Красота и Бизнес» примут участие женщины — руководители наиболее успешных компаний. Итогом проекта станет общая экспозиция всех глав, она будет посвящена 100-летию образования Республики Башкортостан.