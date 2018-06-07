Фото: Олег Яровиков Бывший гендиректор «Башкиравтодора» распродал свое имущество, чтобы не платить за причиненный Башкирии ущерб Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Башкортостана добилась возбуждения уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ГУП «Башкиравтодор».

По информации пресс-службы надзорного ведомства, в мае прошлого года Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск прокуратуры РБ о взыскании ущерба в размере более 64 млн рублей, причиненного им республике в результате совершения коррупционного преступления.

Чтобы уклониться от возмещения экс-гендиректор совершил сделки по отчуждению принадлежащего ему имущества общей стоимостью около 16 млн рублей, в том числе продал трехкомнатную квартиру в элитном доме и гаражный бокс, а также подарил парковочное место.

Затем по его заявлению Арбитражный суд РБ признал физическое лицо несостоятельным — банкротом — и ввел процедуру реализации имущества. Стоит отметить, что проданные им объекты недвижимости в конкурсную массу не вошли.

По данному факту МВД по РБ возбудило в отношении бывшего руководителя строительной компании уголовное дело по статье «неправомерные действия при банкротстве».

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль, добавили в ведомстве.