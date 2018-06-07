Фото: fssprus.ru В Уфе инспектор по охране окружающей среды привлечен к административной ответственности Фото: fssprus.ru

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Нарушения при проведении проверочных мероприятий Уфимским территориальным управлением Минэкологии РБ выявила прокуратура Уфы.

Как выяснилось, инспектор провел внеплановые проверки в отношении двух юридических лиц при отсутствии соответствующих распоряжений. При этом по законодательству для проверки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей инспекторам необходимо получить распоряжение руководителя ведомства на осуществление контрольных мероприятий.

По инициативе прокуратуры Уфы сотрудник управления дважды привлечен судом к административной ответственности за грубое нарушение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), наложены штрафы в размере пяти тысяч рублей.

В адрес начальника Уфимского территориального управления Минэкологии РБ внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к недопущению впредь подобных нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры.