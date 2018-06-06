Фото: пресс-служба Главы Башкортостана













Рустэм Хамитов поздравил социальных работников республики с профессиональным праздником Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в уфимском Конгресс-холле Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом Дню социального работника и 100-летию государственной системы социальной защиты России. Руководитель региона поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником и вручил государственные награды республики.

Рустэм Хамитов отметил, что созданный весной 1918 года Народный комиссариат социального обеспечения заложил основы политики советского государства, главная цель которой – достойная жизнь каждого гражданина. В последующие десятилетия формировалась комплексная система защиты прав граждан в сфере труда, отдыха, обучения, укрепления здоровья, пенсионного и социального обеспечения.

– В наши дни социальная служба республики сохранила лучшие традиции и продолжает активно совершенствоваться. Сегодня действует отлаженный механизм оказания социально-бытовой, психолого-педагогической, реабилитационной помощи пенсионерам, инвалидам, молодёжи, безработным, беженцам. С прошлого года в число её основных направлений также входит координация семейной политики, – сказал Глава республики. – Ежегодно к вам обращаются около 1 млн граждан. Порядка 300 тысяч находятся под постоянным вниманием государства, треть из них – пожилые и инвалиды. Вы помогаете больным и неимущим, способствуете социальной интеграции инвалидов, продлению активного долголетия пожилых. Сегодня особый акцент делается на профилактике кризисных состояний, социальном сопровождении попавших в них граждан, возвращении их к активной жизни, обучении новым профессиям. Вы даёте им возможность вновь почувствовать себя востребованными, успешными.

Руководитель региона напомнил, что Президент России Владимир Путин в своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме в числе четырёх принципов развития страны назвал государственную политику, выстроенную вокруг человека, его благополучия, интересов и запросов.

– Социальная стабильность в обществе является во многом, дорогие друзья, результатом вашего коллективного напряжённого труда. Большое вам спасибо за ваш самоотверженный и кропотливый труд, – сказал Рустэм Хамитов.

Глава Башкортостана поздравил ветеранов отрасли и партнёров министерства – работников отделений Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Главного бюро медико-социальной экспертизы, Государственной инспекции труда, которые также активно участвуют в проведении эффективной социальной политики.

– Сегодня мы вместе с вами на переднем краю. Порой нам бывает тяжело, иногда не хватает ресурсов, сил, накапливается усталость. Но в то же время мы понимаем, что нашу поддержку, помощь ждут люди. Они надеются на нас, на вас, на систему, на органы власти, на тех, кто сегодня рядом. И это делает нашу с вами работу очень ответственной, важной и востребованной, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Давайте будем делать эту работу хорошо, на совесть, честно. Будем помогать людям.