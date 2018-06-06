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6 июня Среда

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Сильный град обрушился на Башкирию - видео

ОБЩЕСТВО

Град засыпал несколько населенных пунктов Аургазинского района РБ Фото: Соцсети

Сильный град обрушился на Башкирию - видео Фото: Соцсети

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Лето не перестает удивлять жителей Башкирии. В среду, 6 июня, на Аургазинский район республики обрушился сильный град. Фотографиями и видео в места событий поделились местные жители. О каком-либо материальном ущербе пока не сообщается.

Напомним, сегодня на территории Башкирии действует штормовое предупреждение: порывы ветра могут достигать 26 м/с. Ожидаются осадки в многих районах регионах, возможны грозы.

Теги: град, погода, Башкирия, Аургазинский район
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