Град засыпал несколько населенных пунктов Аургазинского района РБ Фото: Соцсети Сильный град обрушился на Башкирию - видео Фото: Соцсети

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Лето не перестает удивлять жителей Башкирии. В среду, 6 июня, на Аургазинский район республики обрушился сильный град. Фотографиями и видео в места событий поделились местные жители. О каком-либо материальном ущербе пока не сообщается.

Напомним, сегодня на территории Башкирии действует штормовое предупреждение: порывы ветра могут достигать 26 м/с. Ожидаются осадки в многих районах регионах, возможны грозы.