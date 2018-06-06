Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.98 ↑

EUR 72.51 ↓

6 июня Среда

Уфа   °

В Башкирии супруги отметили благодатную свадьбу - 70-летие совместной жизни

ОБЩЕСТВО

Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

В Башкирии супруги отметили благодатную свадьбу - 70-летие совместной жизни Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В эти дни супруги из города Давлеканово Амина Сарманаева и Георгий Мисюркеев отмечают редкий юбилей, благодатную свадьбу. Вместе они прожили 70 лет. Поздравить юбиляров со знаменательной датой приехала депутат республиканского Госсобрания Зухра Исмагилова. Она вручила паре памятные подарки и зачитала поздравительный адрес от имени Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова.

Начальник отдела ЗАГС Давлекановского района вручила супругам свидетельство о юбилейной регистрации брака. Гостями торжественной церемонии стали близкие семьи, дети, внуки, а также представители местной администрации.

За плечами супружеской пары тяжелые будни войны. Уроженка Давлеканово Амина Сарманаева служила санитаркой на Западном фронте. День Победы встретила в эвакогоспитале в Польше.

Георгий Мисюркеев родом из Бурятии. Всю войну прошагал пешком, освобождая земли Маньчжурии. В 1946-м вернулся на родину, в Бурятию по распределению попала и Амина Сарманаева.

В браке супруги вырастили троих детей. Теперь у них не только дети, но и шесть внуков, а еще девять правнуков.

В 2015 году по программе господдержки ветеранов Великой Отечественной войны они получили сертификаты на приобретение жилья.

Теги: супружеские юбилеи, Госкомитет РБ по делам юстиции
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Полицейские нашли жительницу Мелеуза, пропавшую вместе с ребёнком
Сотрудниками полиции найдены живыми жительница Мелеуза и ее малолетний ребёнок. В настоящее время их осматривают медики. Полицейские устанавливают обсто
Прогноз погоды на 6 июня в Уфе: дождь с грозами и +23 градуса
6 июня в столице Башкирии зарядит дождь. По сообщениям портала «Гисметео Уфа», в среду ожидаются осадки с грозами. Ночью температура воздуха зафиксируетс
Студент Башкирского медуниверситета спас жизнь отцу
Шестикурсник лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета Рустам Кутлугильдин спас жизнь отцу. Мужчина пожаловался сыну
Где найти работу врачам - новые вакансии в Башкирии
Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей различной квалификации в городах и районах республики. Как сообщили в ведомстве, городской бол
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть