Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции В Башкирии супруги отметили благодатную свадьбу - 70-летие совместной жизни Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В эти дни супруги из города Давлеканово Амина Сарманаева и Георгий Мисюркеев отмечают редкий юбилей, благодатную свадьбу. Вместе они прожили 70 лет. Поздравить юбиляров со знаменательной датой приехала депутат республиканского Госсобрания Зухра Исмагилова. Она вручила паре памятные подарки и зачитала поздравительный адрес от имени Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова.

Начальник отдела ЗАГС Давлекановского района вручила супругам свидетельство о юбилейной регистрации брака. Гостями торжественной церемонии стали близкие семьи, дети, внуки, а также представители местной администрации.

За плечами супружеской пары тяжелые будни войны. Уроженка Давлеканово Амина Сарманаева служила санитаркой на Западном фронте. День Победы встретила в эвакогоспитале в Польше.

Георгий Мисюркеев родом из Бурятии. Всю войну прошагал пешком, освобождая земли Маньчжурии. В 1946-м вернулся на родину, в Бурятию по распределению попала и Амина Сарманаева.

В браке супруги вырастили троих детей. Теперь у них не только дети, но и шесть внуков, а еще девять правнуков.

В 2015 году по программе господдержки ветеранов Великой Отечественной войны они получили сертификаты на приобретение жилья.