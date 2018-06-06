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6 июня Среда

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В Уфе появилось уникальное оборудование для новорожденных - система для смешивания лекарств в стерильных условиях

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-служба Минздрава РБ

В Уфе появилось уникальное оборудование для новорожденных - система для смешивания лекарств в стерильных условиях Фото: пресс-служба Минздрава РБ

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе, в Республиканской детской клинической больнице, появилось  уникальное оборудование — компаундер — система для смешивания различных растворов и лекарств для новорожденных и недоношенных детей.

Раньше на эту процедуру требовалось не только время, но и точность медицинской сестры, признают врачи РДКБ. Теперь человеческий фактор полностью исключен. Для того чтобы приготовить маленькому пациенту сбалансированное питание или необходимое лекарство, достаточно всего нескольких секунд и пары нажатий на кнопки пульта управления.

Важная особенность компаундера и в том, что он исключает соприкосновение стерильных растворов  с окружающей средой, благодаря чему риск передачи внутрибольничных инфекций малышу снижен до минимума.

Кроме того, вещества из одного флакона можно использовать для разных пациентов.

Компаундер приобрели на средства благотворителей для отделения анестезиологии и  реанимации новорожденных РДКБ. Отделение оказывает медицинскую помощь детям в раннем неонатальном периоде, в том числе малышам, родившимся массой тела от 500 граммов. Ежегодно в условиях отделения оказывается помощь более 1200 недоношенным детям, которым проводится инфузионная терапия 24 часа в сутки.

В настоящее время главная задача службы детства и родовспоможения — это снижение младенческой заболеваемости, смертности и инвалидизации новорожденных детей. Внедрение и продвижение современных медицинских технологий в неонатологии способствует решению этой задачи, помогает в успешном решении проблем маленьких пациентов,  добавили в пресс-службе Минздрава РБ.

Теги: здравоохранение
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