Фото: пресс-служба УГНТУ УГНТУ улучшил свои позиции в топ-100 лучших вузов России Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало ежегодный рейтинг «Топ-100 лучших вузов России». Уфимский государственный нефтяной технический университет поднялся на три позиции и теперь занимает 54 место (в 2017 году он был на 57 строчке).

В рейтинг вошли еще два башкирских вуза — Уфимский государственный авиационный технический университет (91 место) и Башкирский государственный университет (94 место). По сравнению с прошлым годом они поднялись на одну позицию.

Тройка лидеров рейтинга — МГУ имени М.В.Ломоносова, МФТИ, НИЯУ МИФИ — продолжает удерживать свои позиции четвертый год подряд.

Как поясняют составители рейтинга, оценка вузов производится на основании анализа статистических показателей и результатов онлайн-опросов различных целевых групп: студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, представителей компаний-работодателей.

В 2018 году в опросах приняли участие 30 тысяч респондентов. В качестве статистической информации использованы данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.