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6 июня Среда

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В Уфе завершились поиски 16-летней девушки-подростка

ОБЩЕСТВО

Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

В Уфе завершились поиски 16-летней девушки-подростка Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе днем 6 июня нашли пропавшую без вести 16-летнюю Диану Ш. В пресс-службе МВД по РБ сообщили агентству «Башинформ», что девушку нашли полицейские совместно с волонтерами — с ней всё в порядке.

Руководитель добровольческого движения по поиску людей в Башкортостане Павел Нестеров добавил, что несовершеннолетнюю обнаружили на территории парка Лесоводов. В ближайшее время ее передадут родным.

Как сообщалось ранее, девушка 4 июня ушла с детской площадки рядом с домом по улице С. Перовской. По информации волонтеров, она страдает психическим расстройством, а также любит передвигаться на автобусах «Башавтотранса». Могла находиться в любой части города.

Теги: поиск пропавших
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