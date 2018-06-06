Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.98 ↑

EUR 72.51 ↓

6 июня Среда

Уфа   °

Названа профессия, за которую в Уфе платят более 500 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Названа профессия, за которую в Уфе платят более 500 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Аналитики портала Jooble назвали профессии, за которые в России готовы платить более 500 тысяч рублей в месяц. Судя по размещенным вакансиям, такие средства могут получать менеджеры по продажам металлообрабатывающего оборудования, недвижимости или земельных участков.

«Большинство высокооплачиваемых вакансий находятся в Москве, однако есть должности и в других регионах. Например, главному бухгалтеру в Калининграде предлагают 800 тысяч рублей», — пишут «Известия».

Также высокооплачиваемую работу предлагают в строительной сфере. К примеру, каменщику в Уфе готовы платить 700 тысяч рублей в месяц, сметчику в Хабаровске 680 тысяч, а шлифовщику в Перми — 687 тысяч. Стоит отметить, что у всех работодателей есть неизменное обязательное условие: опыт работы не менее трех лет.

Теги: вакансии, работа, Уфа
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Полицейские нашли жительницу Мелеуза, пропавшую вместе с ребёнком
Сотрудниками полиции найдены живыми жительница Мелеуза и ее малолетний ребёнок. В настоящее время их осматривают медики. Полицейские устанавливают обсто
Прогноз погоды на 6 июня в Уфе: дождь с грозами и +23 градуса
6 июня в столице Башкирии зарядит дождь. По сообщениям портала «Гисметео Уфа», в среду ожидаются осадки с грозами. Ночью температура воздуха зафиксируетс
Студент Башкирского медуниверситета спас жизнь отцу
Шестикурсник лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета Рустам Кутлугильдин спас жизнь отцу. Мужчина пожаловался сыну
Где найти работу врачам - новые вакансии в Башкирии
Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей различной квалификации в городах и районах республики. Как сообщили в ведомстве, городской бол
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть