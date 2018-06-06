Фото: ИА «Башинформ» Названа профессия, за которую в Уфе платят более 500 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Аналитики портала Jooble назвали профессии, за которые в России готовы платить более 500 тысяч рублей в месяц. Судя по размещенным вакансиям, такие средства могут получать менеджеры по продажам металлообрабатывающего оборудования, недвижимости или земельных участков.

«Большинство высокооплачиваемых вакансий находятся в Москве, однако есть должности и в других регионах. Например, главному бухгалтеру в Калининграде предлагают 800 тысяч рублей», — пишут «Известия».

Также высокооплачиваемую работу предлагают в строительной сфере. К примеру, каменщику в Уфе готовы платить 700 тысяч рублей в месяц, сметчику в Хабаровске 680 тысяч, а шлифовщику в Перми — 687 тысяч. Стоит отметить, что у всех работодателей есть неизменное обязательное условие: опыт работы не менее трех лет.