В Башкирии еще одного пропавшего школьника вернули домой
Фото: соцсети
В Башкирии еще одного пропавшего школьника вернули домой Фото: соцсети
УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Белорецком районе Башкортостана местная полиция сутки разыскивала ушедшего из дома 10-летнего школьника Тимура К. Мальчик утром 5 июня пошел погулять и пропал. Родные написали заявление в полицию.
Сегодня стражам порядка удалось обнаружить ребенка живым и здоровым.
Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по Башкортостану, школьника днем 6 июня полицейские опознали по ориентировке — мальчик прогуливался по одной из улиц Белорецка. Ребенка вернули родным. Официально розыск завершен.
Как сообщалось ранее, также в Белорецке спустя сутки была найдена девятилетняя школьница, самовольно покинувшая больницу.