Фото: соцсети В Башкирии еще одного пропавшего школьника вернули домой Фото: соцсети

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Белорецком районе Башкортостана местная полиция сутки разыскивала ушедшего из дома 10-летнего школьника Тимура К. Мальчик утром 5 июня пошел погулять и пропал. Родные написали заявление в полицию.

Сегодня стражам порядка удалось обнаружить ребенка живым и здоровым.

Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по Башкортостану, школьника днем 6 июня полицейские опознали по ориентировке — мальчик прогуливался по одной из улиц Белорецка. Ребенка вернули родным. Официально розыск завершен.

Как сообщалось ранее, также в Белорецке спустя сутки была найдена девятилетняя школьница, самовольно покинувшая больницу.