Фото: автор В Башкирии общественники займутся независимой оценкой качества условий оказания услуг в образовании, культуре и здравоохранении Фото: автор

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 6 июня Комиссия Общественной палаты РБ по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, развитию благотворительности и добровольчества (Комиссия) провела зональный образовательный семинар «Организационно-правовое просвещение активных граждан — членов общественных советов РБ».

В мероприятии приняли участие члены и эксперты Общественной палаты РБ, общественных советов при региональных органах исполнительной власти, при администрациях ряда городов и районов Башкирии, члены общественных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Участники семинара обсудили роль представителей СО НКО в повышении эффективности деятельности общественных советов, рассмотрели актуальные требования к формам и механизмам участия представителей общества в управлении государством и принятии решений на местном уровне, способы мотивации по вовлечению активных граждан в деятельность общественных советов.

«Основной вопрос, который сегодня обсуждался, — это реализация на территории республики нового Федерального закона №392 от декабря 2017 года по формированию новых общественных советов по независимой оценке качества услуг четырьмя министерствами — образования, культуры, здравоохранения и семьи, труда и социальной защиты населения и еще одного федерального органа — медико-социальной экспертизы. При всех этих ведомствах в ближайшее время появятся новые общественные советы, которые будут заниматься только независимой оценкой качества оказания услуг в соответствующих сферах, — прокомментировала председатель Комиссии, кандидат педагогических наук Лида Исаргакова. — Семинар проводился для активизации работы общественных советов на территории республики, потому что закон в силу вступил и его нужно уже реализовывать на должном уровне».

Подобные семинары проводятся в Башкирии регулярно.

«Основная задача общественников — это общественный контроль и независимая оценка качества оказания услуг. Мы разработали и раздали сегодня методические рекомендации, которые помогут членам общественных советов сделать работу эффективной и эффектной и поднять ее на новый уровень», — добавила Лида Исаргакова.