Фото: ИА «Башинформ» Опрос к Пушкинскому дню: 58% россиян хотели бы повысить свой уровень грамотности Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

58% россиян хотели бы повысить свой уровень грамотности. При этом молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, чаще других ставящая себе «отлично», активнее соглашается с тем, что ей требуется «подтянуть» свои знания (71-72%), тогда как люди пенсионного возраста в большинстве своем (56%) не видят в этом необходимости. Опрос, приуроченный к Пушкинскому дню (Дню русского языка), провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным ВЦИОМ, большинство участников опроса оценивают свои знания по русскому языку выше среднего: каждый второй (50%) ставит себе оценку «4», каждый десятый (12%) — «5». Молодежь, в сравнении со старшим поколением, склонна к завышению своих баллов: среди 18-34-летних «отлично» себе ставят 20%, среди 60-летних и старше — 7%. Десять лет назад вариант «хорошо» выбирали 40%, «отлично» — 9%. На «троечку», по их собственному признанию, родной язык знают 35% граждан от 18 лет и старше.

Вопрос о том, что считать нормой современного русского языка, 56% россиян решают для себя однозначно: норму определяют языковеды, правила, прописанные в словарях. 33% отмечают, что современный язык скорее должен ориентироваться на общепринятые в разговорной речи слова и выражения. Представители младших возрастных групп чаще склонны ориентироваться на прописные правила (69% в группе от 18 до 24 лет), чем старшее поколение (41% среди 60-летних+).