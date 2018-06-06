Экологический рейтинг регионов России по итогам весны: общественники поставили Башкирию на 55 место
Фото: Олег Яровиков
Экологический рейтинг регионов России по итогам весны: общественники поставили Башкирию на 55 место Фото: Олег Яровиков
УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов РФ по итогам весны 2018 года. В лидерах — Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.
Башкортостан общественники поставили на 55 место. Среди 14 субъектов ПФО — у республики 11 место.
В рейтинге представлены все 85 российских субъектов. Самые чистые регионы выбирали исходя из таких показателей, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, активность общественных организаций.
Аутсайдеры — Челябинская, Московская и Свердловская области.
Между тем, как сообщало агентство «Башинформ», в Минприроды этот эко-рейтинг называют субъективным. По официальным данным ведомства, именно Башкортостан в прошлом году назван лидером экологического рейтинга регионов России.