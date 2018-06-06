Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.98 ↑

EUR 72.51 ↓

6 июня Среда

Уфа   °

Экологический рейтинг регионов России по итогам весны: общественники поставили Башкирию на 55 место

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Экологический рейтинг регионов России по итогам весны: общественники поставили Башкирию на 55 место Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов РФ по итогам весны 2018 года. В лидерах — Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

Башкортостан общественники поставили на 55 место. Среди 14 субъектов ПФО — у республики 11 место.

В рейтинге представлены все 85 российских субъектов. Самые чистые регионы выбирали исходя из таких показателей, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, активность общественных организаций.

Аутсайдеры — Челябинская, Московская и Свердловская области.

Между тем, как сообщало агентство «Башинформ», в Минприроды этот эко-рейтинг называют субъективным. По официальным данным ведомства, именно Башкортостан в прошлом году назван лидером экологического рейтинга регионов России.

  

Теги: экология, рейтинги
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Полицейские нашли жительницу Мелеуза, пропавшую вместе с ребёнком
Сотрудниками полиции найдены живыми жительница Мелеуза и ее малолетний ребёнок. В настоящее время их осматривают медики. Полицейские устанавливают обсто
Прогноз погоды на 6 июня в Уфе: дождь с грозами и +23 градуса
6 июня в столице Башкирии зарядит дождь. По сообщениям портала «Гисметео Уфа», в среду ожидаются осадки с грозами. Ночью температура воздуха зафиксируетс
Студент Башкирского медуниверситета спас жизнь отцу
Шестикурсник лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета Рустам Кутлугильдин спас жизнь отцу. Мужчина пожаловался сыну
Где найти работу врачам - новые вакансии в Башкирии
Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей различной квалификации в городах и районах республики. Как сообщили в ведомстве, городской бол
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть