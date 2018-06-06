В Уфе из-за фестиваля «Сердце Евразии» перекроют улицы на полдня
Фото: Из открытых источников
В Уфе из-за фестиваля «Сердце Евразии» перекроют улицы на полдня Фото: Из открытых источников
УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В субботу, 9 июня, из-за фестиваля искусств «Сердце Евразии» движение по некоторым уфимским улицам перекроют.
Частичное ограничение с 14 до 18 часов коснется следующих участков: Советская — от пересечения с улицей Октябрьской революции до пересечения с Заки Валиди; Театральная — от пересечения с улицей Пушкина до пересечения Заки Валиди; Пушкина — от пересечения с улицей Цюрупы до пересечения с Карла Маркса; Заки Валиди — от пересечения с улицей Советской до пересечения с Мажита Гафури.
Автомобилистов традиционно попросили выбирать маршрут движения заранее. Напомним, суббота, 9 июня — сокращенный рабочий день.