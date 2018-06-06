Фото: МЧС по РБ В Башкирии сохраняется вероятность опасных природных явлений в виде сильного ветра - МЧС Фото: МЧС по РБ

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По информации МЧС Башкирии, 6 июня в отдельных районах республики ожидаются ливни, грозы, град, днем возможно шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. На автодорогах утром местами дымка, видимость составит один-два километра. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +20, +25 градусов, по югу до +30.

«Отмените все поездки или дела, где из-за разбушевавшейся стихии может быть причинен вред вашему здоровью или жизни. Предупредите родных. Примите меры безопасности. При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — обратились к гражданам в ведомстве.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.