Фото: соцсети В Уфе активисты «Том Сойер феста» начнут восстановление фасада усадьбы Рябинина Фото: соцсети

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Фестиваль сохранения городской среды «Том Сойер фест» начнется в Уфе 6 июня. В этот день организаторы ждут всех желающих поучаствовать в проекте на площадке по адресу: ул. Гоголя, 24, с 17.00 до 21.00.

«С собой надо взять одежду для работы, по возможности: перчатки, защитные очки и маску.

На первом этапе нам нужно подготовить наши рабочие места, сделать подмости, изобразить на бумаге недостающие элементы и сделать другие промежуточные работы. Также будем снимать старую краску и перебивать крыльцо, поэтому если есть ручной инструмент, который поможет это сделать, — берите. Если ничего нет — приходите сами», — сообщается в группе фестиваля на Facebook.

Первым будет приведен в порядок дом №24 по ул.Гоголя. Это усадьба статсоветника Николая Рябинина -сохранившийся деревянный дом, образец уфимского деревянного зодчества, построенный в первой половине XIX века. По данным переписи 1879 года домовладение принадлежало чиновнице Анне Гавриловне Тихановской, в 1897 году — ее наследникам. Согласно Справочным книгам Уфы, начиная с 1904 года, хозяином усадьбы является

действительный статский советник Рябинин Николай Васильевич. В 1923 году здание было муниципализировано.

«Том Сойер Фест» — фестиваль сохранения городской среды, который ежегодно проходит в 20 городах России.

Он был придуман в Самаре. Суть проекта в том, что волонтеры своими силами, при поддержке спонсоров, приводят в порядок внешний вид старых домов. В основном это покраска, мелкая реставрация фасадов (наличники, карнизы, архитектурные детали), разумеется, при полном согласии и участии жителей этих домов.

Инициаторы Феста в Уфе — Мария Тарасенко и небольшая группа волонтеров, при поддержке «Архзащиты Уфы».

Всего за лето планируются обновить около десяти домов.

Как пояснили организаторы проекта, на домах постараются воспроизвести их исторический вид. Для этого под микроскопом изучат сколы краски, чтобы выяснить, в какой цвет фасад был покрашен изначально.