Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.98 ↑

EUR 72.51 ↓

6 июня Среда

Уфа   °

Рустэм Хамитов: «Для нас важен каждый ребёнок»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов: «Для нас важен каждый ребёнок»

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание, на котором обсуждалась реализация мероприятий по снижению младенческой смертности.

– Дело в том, что республика в силу разных причин оказалась в «хвосте» субъектов Российской Федерации по младенческой смертности, – сказал руководитель региона. – И несмотря на наши усилия – строительство новых перинатальных центров, направление значительных финансовых ресурсов, – ситуация в этой части продолжает оставаться довольно сложной. Этот вопрос требует детального и тщательного рассмотрения.

Заместитель министра здравоохранения РБ Рита Валеева рассказала о мерах по снижению в республике младенческой смертности. По данным Башкортостанстата, за январь-апрель 2018 года этот показатель составил 5,8 на тысячу родившихся живыми, что ниже прошлогодних цифр (6,8).

Несмотря на то, что показатель младенческой смертности всё ещё остаётся достаточно высоким, наблюдается устойчивая тенденция к его снижению. По словам замминистра, по каждому выявленному случаю принимаются управленческие решения с выявлением системных ошибок.

Для дальнейшего снижения младенческой смертности предлагается дооснастить межрайонные перинатальные кабинеты ультразвуковым оборудованием, подготовить специалистов и в дальнейшем проводить второй скрининг только на базе этих центров. Кроме того, на приобретение необходимого оборудования и дальнейшее развитие перинатального и медико-генетического центров республика выделяет дополнительные средства в размере 95 и 158 млн рублей соответственно.

На софинасирование региональной программы по укреплению материально-технической базы детских поликлиник, в которую вошли 39 учреждений здравоохранения, Башкортостану выделены федеральные субсидии в размере 293 млн рублей на приобретение медицинского оборудования. В свою очередь из республиканского бюджета на эти цели направлено 108 млн рублей.

Более того, на капитальный ремонт двух крупнейших детских учреждений – Республиканской детской клинической больницы и Городской детской клинической больницы № 17 Уфы – Правительством РБ выделены финансовые средства в размере 297 млн рублей.

В ходе совещания также были затронуты вопросы развития системы реабилитации детей раннего возраста, профилактики недоношенности, внедрения бережливых технологий, укомплектованности больниц и поликлиник врачами и медицинским персоналом.

Глава республики поручил Минздраву разработать программу по кадровому обеспечению учреждений здравоохранения, а также предоставить перечень территорий, где в настоящее время наиболее острая ситуация с детскими поликлиниками.

– Для нас важен каждый ребенок. Мы должны делать всё, чтобы спасать жизни детей, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Медицина у нас на высоком уровне, есть возможность работать существенно лучше. Эту работу надо выполнять.

Теги: глава рб, демография, здравоохранение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Прогноз погоды на 6 июня в Уфе: дождь с грозами и +23 градуса
6 июня в столице Башкирии зарядит дождь. По сообщениям портала «Гисметео Уфа», в среду ожидаются осадки с грозами. Ночью температура воздуха зафиксируетс
Полицейские нашли жительницу Мелеуза, пропавшую вместе с ребёнком
Сотрудниками полиции найдены живыми жительница Мелеуза и ее малолетний ребёнок. В настоящее время их осматривают медики. Полицейские устанавливают обсто
Где найти работу врачам - новые вакансии в Башкирии
Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей различной квалификации в городах и районах республики. Как сообщили в ведомстве, городской бол
В Уфе дожди размыли обочину на дороге в Затон
В Уфе после дождя, прошедшего 4 июня, на проспекте Дружбы народов (дорога, соединяющая город и микрорайон Затон), на одном участке произошел размыв обоч
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть