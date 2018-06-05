Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов: «Для нас важен каждый ребёнок» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание, на котором обсуждалась реализация мероприятий по снижению младенческой смертности.

– Дело в том, что республика в силу разных причин оказалась в «хвосте» субъектов Российской Федерации по младенческой смертности, – сказал руководитель региона. – И несмотря на наши усилия – строительство новых перинатальных центров, направление значительных финансовых ресурсов, – ситуация в этой части продолжает оставаться довольно сложной. Этот вопрос требует детального и тщательного рассмотрения.

Заместитель министра здравоохранения РБ Рита Валеева рассказала о мерах по снижению в республике младенческой смертности. По данным Башкортостанстата, за январь-апрель 2018 года этот показатель составил 5,8 на тысячу родившихся живыми, что ниже прошлогодних цифр (6,8).

Несмотря на то, что показатель младенческой смертности всё ещё остаётся достаточно высоким, наблюдается устойчивая тенденция к его снижению. По словам замминистра, по каждому выявленному случаю принимаются управленческие решения с выявлением системных ошибок.

Для дальнейшего снижения младенческой смертности предлагается дооснастить межрайонные перинатальные кабинеты ультразвуковым оборудованием, подготовить специалистов и в дальнейшем проводить второй скрининг только на базе этих центров. Кроме того, на приобретение необходимого оборудования и дальнейшее развитие перинатального и медико-генетического центров республика выделяет дополнительные средства в размере 95 и 158 млн рублей соответственно.

На софинасирование региональной программы по укреплению материально-технической базы детских поликлиник, в которую вошли 39 учреждений здравоохранения, Башкортостану выделены федеральные субсидии в размере 293 млн рублей на приобретение медицинского оборудования. В свою очередь из республиканского бюджета на эти цели направлено 108 млн рублей.

Более того, на капитальный ремонт двух крупнейших детских учреждений – Республиканской детской клинической больницы и Городской детской клинической больницы № 17 Уфы – Правительством РБ выделены финансовые средства в размере 297 млн рублей.

В ходе совещания также были затронуты вопросы развития системы реабилитации детей раннего возраста, профилактики недоношенности, внедрения бережливых технологий, укомплектованности больниц и поликлиник врачами и медицинским персоналом.

Глава республики поручил Минздраву разработать программу по кадровому обеспечению учреждений здравоохранения, а также предоставить перечень территорий, где в настоящее время наиболее острая ситуация с детскими поликлиниками.

– Для нас важен каждый ребенок. Мы должны делать всё, чтобы спасать жизни детей, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Медицина у нас на высоком уровне, есть возможность работать существенно лучше. Эту работу надо выполнять.