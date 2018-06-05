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5 июня Вторник

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Полицейские нашли жительницу Мелеуза, пропавшую вместе с ребёнком

ОБЩЕСТВО

Фото: соцсеть

Полицейские нашли жительницу Мелеуза, пропавшую вместе с ребёнком Фото: соцсеть

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сотрудниками полиции найдены живыми жительница Мелеуза и ее малолетний ребёнок. В настоящее время их осматривают медики. Полицейские устанавливают обстоятельства ухода женщины из дома, пояснили в МВД по РБ.

Напомним, сотрудники полиции Мелеузовского района проводили розыск местной жительницы и ее малолетнего сына. С заявлением о пропаже родственников обратилась мать женщины. По предварительным данным, жительница г. Мелеуза Венера Каланходжаева  выехала со своим 4-летним сыном на отдых на Нугушское водохранилище и после чего перестала выходить на связь.

В поисках ребенка и его матери задействован личный состав Отдела МВД России по Мелеузовскому району и волонтеры.

Теги: МВД по РБ
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