В Башкирии зафиксированы порывы ветра 26 метров в секунду. МЧС объявило штормовое предупреждение

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии объявлено новое штормовое предупреждение об опасных погодных условиях. По сведениям ФГБУ «Башкирское УГМС» сегодня, 5 июня в 16.48 часов на метеостанции Емаши отмечалось шквалистое усиление ветра до 26 м/с.

«Вечером и в первой половине ночи 6 июня местами по республике сохранится шквалистое усиление ветра до 21-25 м/с», — сообщили в ГУ МЧС по РБ.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.