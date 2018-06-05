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5 июня Вторник

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В Башкирии зафиксированы порывы ветра 26 метров в секунду. МЧС объявило штормовое предупреждение

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии объявлено новое штормовое предупреждение об опасных погодных условиях. По  сведениям ФГБУ «Башкирское УГМС» сегодня, 5 июня в 16.48 часов на метеостанции Емаши отмечалось шквалистое усиление ветра до 26 м/с.

«Вечером и в первой половине ночи 6 июня местами по республике сохранится шквалистое усиление ветра до 21-25 м/с», — сообщили в ГУ МЧС по РБ.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Теги: Ветер, штормовое предупреждение
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