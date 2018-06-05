Фото: Олег Яровиков В день рожденья Пушкина в Уфе покажут уличный спектакль-перфоманс Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

6 июня, в день рожденья Пушкина в Уфе покажут уличный спектакль-перфоманс, посвященный великому русскому поэту. В сквер имени А.С. Пушкина горожан и гостей столицы приглашает проектный театр «Мастерская Театральных Миниатюр имени менЯ».

«Отмечать день рождения Александра Сергеевича Пушкина — ежегодная традиция Мастерской театральных миниатюр имени меня. Вот уже который год мы посвящаем этот день гению и его великим произведениям, — говорит пресс-секретарь МТМа Елена Сорокина. - В этом году всем пришедшим на спектакль снова представится возможность провести летний вечер в окружении пушкинских героев и его поэзии. Вас ждет спектакль под названием «Иноверцы Пушкина» — он основан на произведениях поэта, посвященных нравам и обычаям разных народов. Иноверцы Пушкина – необыкновенно живые, яркие, радующиеся и страдающие – мы глядим на них как будто немного со стороны, словно через цветной витраж, меняющий привычные очертания знакомого нам мира.Режиссер постановки — Екатерина Темнова».

Начало в 18 часов, вход бесплатный, остановка «Дом актера».