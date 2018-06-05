Фото: ИА «Башинформ» ОНФ будет осуществлять мониторинг реализации закона о финансовом омбудсмене Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России института финансового уполномоченного (омбудсмена).

«Этот закон, принятия которого так долго добивался ОНФ, наконец подписан. На это потребовалось почти пять лет упорной совместной работы Банка России, правительства и депутатов. От первого и второго чтения закон обсуждался и согласовывался целых четыре года. Через поручение президента все-таки добились. Теперь у потребителей финансовых услуг появится уполномоченный законом правозащитник. Это большой шаг вперед», – такое мнение высказал член Центрального штаба ОНФ, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

Эксперт добавил, что ОНФ будет осуществлять мониторинг реализации закона о финансовом омбудсмене.

Предусматривается поэтапное вступление данного закона в силу. Первыми под действие закона о финансовом омбудсмене подпадут страховые организации (через 90 дней со дня официального опубликования), с 1 января 2020 г. – микрофинансовые организации, с 2021 г. – кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды.

«Начинается введение этого закона в силу с обязательной процедуры рассмотрения споров с ОСАГО. Это одна из самых на сегодняшний момент чувствительных тем, потому что касается практически каждой семьи. И понятно, что чисто экономическим балансированием цен проблему решать нельзя, потому что полисы и так стоят достаточно дорого. Как раз финансовый уполномоченный – это один из инструментов, который позволит снять споры, защитить граждан и убрать с рынка суррогатных посредников, которые не защищают, а зарабатывают на этом».

При этом он отметил, что для того чтобы этот инструмент заработал, требуется создание серьезного платформенного решения, которое позволит работать и гражданам, и финансовым организациям на единой платформе в личных кабинетах. Сегодня общее количество жалоб на финансовом рынке потребителей, которые поступают в службу, превышают за год 300 тыс. В сферу финансового уполномоченного с того момента, как этот инструмент начнет действовать для ОСАГО, попадет порядка 100 тыс. обращений в год, это довольно много. Поэтому потребуется соответствующая подготовка и для надстроек, и для других институтов тоже.

Виктор Климов отметил, что Народный фронт будет осуществлять мониторинг, следить за тем, как это все организуется, потому что очень важно, чтобы работа стартовала без ошибок, без досадных проволочек.

«Во-первых, потому что это огромное количество граждан. Во-вторых, это важная финансовая тема. Здесь ошибки допускать нельзя», – заключил Климов.

Напомним, что в третьем, окончательном чтении закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» был принят Госдумой 24 мая. На обсуждение деталей после первого чтения ушло четыре года. Такое ускорение в рассмотрении документа во многом стало возможным благодаря усилиям Общероссийского народного фронта. По итогам «Форума Действий» ОНФ президент РФ дал поручение правительству обеспечить доработку этого законопроекта.